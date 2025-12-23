Bangladesh convoca al embajador de India para pedir garantías de seguridad para su personal en el país

Archivo - Una bandera de Bangladesh - WIKIMEDIA COMMONS | RHBIPU - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bangladesh han convocado este martes al alto comisionado de India, Pranay Verma, para pedir garantías de seguridad para sus misiones y su personal a medida que aumenta la tensión tras los actos "extremistas" y "vandálicos" registrados en las inmediaciones de las dependencias bangladeshíes en territorio indio.

La medida ha sido adoptada después de que varios grupos de manifestantes se aglomeraran cerca de las oficinas de la misión bangladeshí en Nueva Delhi, la capital de India, y en la ciudad de Siliguri, en Bengala Occidental, según ha informado el Ministerio de Exteriores de Bangladesh en un comunicado.

Asimismo, se han registrado manifestaciones convocadas por Vishva Hindu Parishad (Consejo Mundial Hindú) cerca de las legaciones diplomáticas bangladeshíes después de que Dipu Chandra Das, un hombre hindú, fuera linchado en una calle de Bangladesh.

"Bangladesh condena estos actos de violencia e intimidación premeditada contra las instituciones diplomáticas, que no solo ponen en peligro la seguridad del personal diplomático, sino que también socavan los principios de respeto mutuo y los valores de paz y tolerancia", recoge el texto.

Así, ha instado al Gobierno de India a realizar "una investigación exhaustiva de los incidentes, a tomar todas las medidas necesarias para evitar que se repitan tales actos y a garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas de Bangladesh en India".

"Daca espera que el Gobierno indio adopte medidas pertinentes de acuerdo con sus obligaciones internacionales y diplomáticas para salvaguardar la dignidad y la seguridad del personal", ha apuntado.

Las relaciones entre los dos países han empeorado especialmente desde la caída del Gobierno de la ex primera ministra bangladeshí Sheij Hasina tras las protestas de 2024, después de las cuales huyó a India, que de momento no ha decidido extraditarla a Bangladsh, donde fue condenada a pena de muerte.