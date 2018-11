Bannon asesorará al primer ministro húngaro, Viktor Orban, en las elecciones al Parlamento Europeo

Publicado 17/11/2018 8:29:56 CET

BUDAPEST, 17 Nov. (Reuters/EP) -

Steve Bannon, el ex asesor ideológico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colaborará con el primer ministro húngaro, Viktor Orban en las elecciones al Parlamento Europeo, con un programa de marcado cariz nacionalista y euroescéptico, según ha confirmado el propio Bannon a la emisora húngara RTL.

Bannon ha reconocido que ya se había reunido hasta en dos ocasiones con el primer ministro y sus ayudantes, en encuentros secretos no revelados hasta ahora, y sin que hasta el momento el Gobierno húngaro los haya confirmado.

El ex asesor de Trump, líder del llamado El Movimiento, ha explicado que Orban ha recibido con satisfacción sus ideas y ha considerado que es momento para que Europa reciba sus ideas. "Si pudiera, dirigiría el movimiento en Budapest. Es una idea que me apasiona, pero obviamente no es muy práctica. Pero sí que pasaremos mucho tiempo en Hungría, desde ahora hasta el día de las elecciones", ha explicado Bannon.

Desde que llegó al poder en 2010, Orban, quien alguna vez hizo campaña contra los comunistas soviéticos de Hungría, ha usado su mayoría parlamentaria para presionar a los tribunales, los medios de comunicación y los grupos no gubernamentales de maneras que sus oponentes dicen que infringen las normas de la UE.

El Parlamento Europeo votó en septiembre para sancionar a Hungría por violar las reglas de la UE sobre democracia, derechos civiles y corrupción en un paso sin precedentes. Orban también ha liderado la oposición a la canciller alemana, Angela Merkel, y a otros que quieren que Europa incluya más refugiados musulmanes.

"Con suerte, cuando tengamos el Movimiento en pleno funcionamiento, nos comprometemos", dijo Bannon a RTL. "John McLaughlin, mi encuestador en Estados Unidos, va a dirigir este esfuerzo de sondeos generales en Europa, como encuestador de Orban en Hungría".

Bannon ha pronosticado que las elecciones europeas del próximo año traerían un enfrentamiento entre fuerzas lideradas por miembros centrales de la UE, como Alemania y Francia, que quieren una mayor integración y naciones euroescépticas como Hungría, que buscan una alianza de estados miembros fuertes.