Bardella ve las protestas en Francia como una "maniobra de distracción" que "no surte efecto"

Archivo - El presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella. - Julien De Rosa/AFP/dpa - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha asegurado este lunes que las protestas estudiantiles que están teniendo lugar en Francia desde hace semanas son una "maniobra de distracción" que "no surte efecto".

"Observo que esta maniobra de desestabilización, lamentablemente para sus autores, no ha surtido el efecto deseado, ya que los sondeos publicados en las últimas horas muestran que avanzamos con fuerza: estamos claramente clasificados para la segunda vuelta y con amplias posibilidades de victoria", ha aseverado en relación a las encuestas de intención de voto de cara a las presidenciales de 2027, que dan la victoria a la candidata de su formación, Marine Le Pen.

Bardella, que ha dado una rueda de prensa conjunta con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante una visita a Ceuta, ha lamentado que "existe una desconexión enorme entre el revuelo mediático en Francia y la realidad cotidiana de los ciudadanos, de sus dificultades para llegar a fin de mes, la inseguridad creciente en todo el país y, sin duda, el deseo profundo y poderoso de cambiar el rumbo de la historia y llevar al poder una propuesta distinta".

"Seguiremos haciendo campaña y yo continuaré liderando el movimiento con la misma energía y determinación; estoy seguro de que, al final, serán los franceses quienes juzguen", ha señalado desde la ciudad autónoma española.

En este sentido, ha trasladado su apoyo al personal docente que se ha visto atacado a lo largo de la jornada: "Jamás aceptaré que los profesores de nuestro país tengan que ir a trabajar por la mañana con miedo en el cuerpo".

"Deben restablecerse el orden, la autoridad, la seguridad, la disciplina y el respeto a las normas. (...) Si los franceses nos otorgan su confianza, impulsaremos un cambio contundente en materia de autoridad en todas las escuelas de Francia", ha reivindicado.

Es por ello que ha hecho hincapié en que el gobierno que espera liderar "será inflexible ante la violencia: los alborotadores serán apartados de los centros educativos". "No hay razón para que una o dos personas puedan arruinar la clase y el ambiente escolar para el conjunto de los alumnos; por ello, implementaremos un sistema de medidas disciplinarias", ha recalcado.

Bardella ha aventurado que la migración y la seguridad serán los "desafíos" más importantes de cara a los próximos procesos electorales que tendrán lugar en países europeos.

"Será un tema clave en las elecciones presidenciales francesas porque, en realidad, tras esta cuestión subyace la pregunta esencial sobre qué quieren llegar a ser los franceses como pueblo, como nación y como país en los próximos años. Ya hemos tenido ocasión de decirlo y expresarlo", ha apuntado.

"La prioridad del país con las elecciones será organizar un referéndum sobre inmigración destinado a dotar a Francia de un escudo jurídico, político y económico que la proteja de unos flujos migratorios que no han hecho más que aumentar en los últimos años. La inmigración altera el equilibrio de las sociedades europeas, afecta a su libertad y a su seguridad", ha reiterado.

Así, ha reivindicado la "vía de la continuidad francesa y la defensa de una identidad que se ha visto deteriorada por varias décadas de inmigración". "De hecho, vemos ahora mismo en los alrededores de los institutos franceses cómo nuestra incapacidad para controlar los flujos migratorios durante los últimos 40 años ha provocado tensiones comunitarias en muchos centros educativos", ha zanjado.