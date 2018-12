Barnier pide "responsabilidad" al Parlamento británico y avisa de que si tumba el acuerdo, no habrá otro

Publicado 06/12/2018 13:54:04 CET

Reitera que la UE no negociará sobre Gibraltar con Reino Unido sin el permiso previo de España

BRUSELAS, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, el francés Michel Barnier, ha avisado este jueves de que si la Cámara de los Comunes vota el próximo martes en contra del Tratado de Salida negociado entre Londres y Bruselas la alternativa será la de un divorcio caótico "sin acuerdo", por lo que ha apelado a la "responsabilidad" del Parlamento británico.

"Si no hay ratificación (parlamentaria), no habrá ni acuerdo de retirada, ni periodo de transición. No se puede descartar aún ese escenario de falta de acuerdo", ha indicado Barnier durante un debate en el pleno del Comité de las Regiones de la UE.

Barnier ha insistido en que las condiciones del divorcio que han pactado las dos partes tras 17 de meses de negociación han dado como resultado "el mejor acuerdo" y "el único posible", por lo que no habrá opción de negociar uno alternativo aunque el Parlamento británico pudiera tumbar el ya alcanzado.

Por ello, el negociador europeo ha dicho que la Unión Europea debe seguir preparándose para el caso de una desconexión abrupta, sin acuerdo, y seguir preparando medidas de contingencia.

En cualquier caso, ha añadido el excomisario francés, "para evitar este escenario es ahora cuando cada uno debe asumir sus responsabilidades" y los parlamentarios británicos "tendrán que pronunciarse en los próximos días" tanto sobre el Tratado de Retirada, jurídicamente vinculante, como sobre la declaración política que, sin el mismo peso legal, adelanta las líneas generales de la relación futura.

"El acuerdo respeta nuestros principios y tiene en cuenta las líneas rojas de Reino Unido. Abre la vía a una futura relación ambiciosa, sin precedentes por la amplitud de las áreas de cooperación entre nosotros", ha resumido Barnier, para quien el divorcio no es motivo de "celebración alguna".

PODER DE VETO DE ESPAÑA SOBRE GIBRALTAR

Sobre el marco futuro de las relaciones con Reino Unido, cuando pase a ser país tercero el 30 de marzo de 2019, Barnier ha afirmado que la Unión Europea está dispuesta a iniciar las negociaciones en el momento mismo en que se rompa la relación actual. Las reglas del proceso de retirada no permiten negociarlo antes.

"No podrá mantenerse el 'statu quo'", ha dicho Barnier, quien ha definido la ambición de una nueva asociación apoyada en un espacio de libre comercio sin tarifas ni cuotas para los bienes y con un régimen aduanero basado en el modelo de área única aduanera que prevé el acuerdo de retirada.

También se espera que durante las negociaciones de la nueva relación se llegue a un acuerdo antes de julio de 2020 que permita a la flota comunitaria faenar en aguas británicas, en contrapartida por abrir el mercado interior a los productos pesqueros de Reino Unido.

En cualquier caso, el negociador europeo ha reiterado durante su intervención que la Unión Europea respetará el poder de veto que reconoció a España sobre los asuntos que afecten a Gibraltar en las directrices de 2017 y que en la única cumbre reafirmaron los líderes de la UE a 27 y el Gobierno británico en sendas declaraciones.

"(En la cumbre hubo) un acuerdo que fue dado claramente y por unanimidad de los 27 estados miembro respecto a que toda futura relación negociada con Reino Unido en la que conste Gibraltar deberá recibir el acuerdo previo del Reino de España", ha concluido.