Bélgica aboga por una respuesta firme si Trump impone nuevos aranceles: "Tendrán guerra comercial"

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha pedido este martes que Europa se ponga firme en su respuesta si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da el paso de imponer los nuevos aranceles anunciados en medio de la crisis abierta en Groenlandia.

"Si alguien dice: 'Quiero quitarte territorio de la OTAN, o de lo contrario iniciaré una guerra comercial', entonces iniciaremos una guerra comercial", ha asegurado el dirigente belga en declaraciones al canal flamenco VRT en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra en Suiza.

De Wever considera "obvio" que las naciones europeas deben ser firmes en su respuesta a la nueva amenaza de Washington, apuntando que resulta "prácticamente imposible" imponer aranceles a solo una serie de países sin afectar a la Unión Europea en su conjunto.

Por ello ha pedido abordar la cuestión desde la firmeza y dejar de ser "madres blandas" ante las nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos contra ocho naciones europeas que mandaron tropas para los ejercicios militares en Groenlandia liderados por Dinamarca.

Antes, en una intervención en uno de los eventos del propio Foro Económico Mundial, De Wever ha avisado sobre la posición de Trump que se están cruzando muchas "líneas rojas", por lo que la elección está entre el "respeto por uno mismo" con la que ahora responderán los europeos.

"Una cosa es ser un vasallo feliz y otra, un miserable esclavo". Si cedes ahora, pierdes la dignidad. Y la dignidad es lo más valioso que puedes tener en democracia", ha reflexionado el líder de la Nueva Alianza Flamenca.