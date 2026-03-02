Bélgica cree que ataques de EEUU e Israel no cumplen Derecho internacional pero se justifican por seguridad global

Archivo - El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, en el marco de una reunión de titulares de Exteriores en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro del Gobierno belga y ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, ha concedido este lunes que cree que los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán este fin de semana no cumplen las reglas del Derecho Internacional, pero ha considerado que la acción está justificada en aras de la seguridad internacional.

"Bélgica siempre ha sido defensor inquebrantable del Derecho internacional y, a este respecto, hay que reconocer que la manera en que se llevó a cabo la acción no responde a los estándares (del Derecho internacional). No se puede decir lo contrario", ha expresado Prévot en una entrevista con la radio pública belga RTBF.

Preguntado entonces si por ello condena el ataque, el jefe de la diplomacia belga ha pedido atender a la "vocación" del Derecho Internacional que, ha descrito, debe "ante todo poder proteger a los pueblos, sus derechos y libertades".

"A este respecto, no se puede decir que Irán sea un alumno ejemplar", ha continuado Prévot, para después denunciar la represión del Gobierno iraní, que ha dejado "decenas de miles de muertos" hace apenas unas semanas. Por ello, al ser preguntado de nuevo por si con ello cree justificada la operación por razones de seguridad internacional, Prévot ha zanjado el asunto con una afirmación: "Sí, lo creo".

En este contexto, el ministro ha pedido confrontar "la realidad de los principios" con "el principio de la realidad" y recordado que los esfuerzos que durante años han llevado a cabo tanto la Unión Europea como Estados Unidos para buscar una solución por la vía diplomática que frenara el programa balístico y nuclear iraní "no dieron los resultados deseados".

"Está claro que una intervención militar es siempre el último recurso cuando la diplomacia no ha logrado tener resultado", ha continuado el ministro belga, quien a lo largo de la entrevista también ha insistido en pedir contención en la región y llamar a la vuelta a la vía diplomática y al respeto del Derecho internacional.

Así las cosas, el democristiano francófono ha abogado también por que la Unión Europea defienda con firmeza la necesidad de rebajar las tensiones "lo más rápido posible" para "dejar las armas de lado" y garantizar la seguridad de los ciudadanos y la región.

"Debemos intentar a toda costa evitar una combustión generalizada en la región, que obviamente podría ser devastadora para la población civil", ha remachado, para insistir en la necesidad de "contención" e instar a Teherán a respetar el Derecho internacional y no "atacar injustamente" a otros países del Golfo.