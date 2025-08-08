Bélgica insta a la embajadora de Israel a revertir los "inaceptables" planes para tomar la ciudad de Gaza

Archivo - El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, en el marco de una reunión de titulares de Exteriores en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha convocado este viernes a la embajadora israelí en el país, Idit Rosenzweig-Abu, para trasladarle el rechazo del Gobierno belga a los planes de Israel de extender su operación en la Franja de Gaza y tomar la principal ciudad del enclave, asegurando que debe dar marcha atrás y no proceder con unas acciones "inaceptables" y contrarias al Derecho Internacional.

En respuesta a los planes aprobados por el gabinete de Benjamin Netanyahu para ampliar la ofensiva y tomar el "control de seguridad" la ciudad de Gaza, Prévot ha convocado a la embajadora para expresarle la "total desaprobación" de la decisión, al igual que de los planes de retomar proyectos de asentamiento en Jerusalén o las intenciones de anexionarse Cisjordania.

"Todas estas acciones, que podrían borrar completamente a Palestina del mapa, son inaceptables y contrarias al Derecho Internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia", ha asegurado en un mensaje en redes sociales en el que ha dado cuenta del encuentro con la representante israelí.

En este sentido, el titular de Exteriores belga ha abogado "enérgicamente" por la revocación de estos planes por parte de Israel, avisando que comprometen "de forma permanente cualquier perspectiva de alto el fuego y de una solución pacífica y duradera de dos Estados".

A la embajadora de Israel también le ha advertido de que las acciones en la Franja suponen un "grave riesgo" para la seguridad de los rehenes israelíes que siguen secuestrados por Hamás.

Así, aunque ha calificado como "legítimo" acabar con el grupo terrorista islámico, Prévot ha recalcado que este objetivo no se puede lograr mediante operaciones "desproporcionadas" que eleven el balance de muerto civiles en el enclave palestino.