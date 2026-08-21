Bélgica se suma a los países que piden a Israel que frene su plan de asentamientos en el este de Jerusalén

Archivo - El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, en el marco de una reunión de titulares de Exteriores en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, ha anunciado que Bélgica se suma a los países que han reclamado a Israel a que detenga "de inmediato" la expansión de asentamientos en Cisjordania, incluido su plan en E1, zona situada al este de Jerusalén, un proyecto que han tildado de "inaceptable".

"Bélgica se suma a los países que consideran inaceptable que las autoridades israelíes hayan adoptado una decisión contraria al Derecho Internacional, una decisión que pone en peligro la esperanza de paz entre israelíes y palestinos", ha afirmado el jefe de la diplomacia de Bélgica en un mensaje en redes sociales.

Prévot ha sentenciado que "los asentamientos son ilegales" y que por tanto el Ejecutivo belga "continúa oponiéndose a ellos" y reafirma "la necesidad de preservar las posibilidades de una solución pacífica y duradera de dos Estados".

Además de Bélgica, Suecia y Nueva Zelanda se han unido al comunicado conjunto emitido este jueves originalmente por siete países: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos y Noruega. España también ha condenado los planes de Israel en una misiva por separado.

Los ahora diez países han considerado que la decisión del Gobierno liderado por Benjamin Netanyahu de publicar licitaciones para la construcción del proyecto de asentamiento E1 "es inaceptable" y le han recordado que los asentamientos israelíes en Cisjordania "son ilegales", algo que establece "claramente" el Derecho Internacional.

"Las empresas no deberían plantearse presentar ofertas en licitaciones de construcción. Deben ser conscientes de las consecuencias legales y reputacionales, incluido el riesgo de verse implicadas en graves violaciones del Derecho Internacional", han advertido.

Además, han denunciado la "grave inestabilidad" que ya se vive en Cisjordania, debido en parte a la violencia "sin precedentes" de los colonos israelíes contra los civiles palestinos y las "graves restricciones a la economía palestina", lo cual hace de la expansión de los asentamientos --una medida rechazada "desde hace tiempo" por la comunidad internacional-- "aún más preocupante".

Este proyecto ha levantado críticas y protestas por cada avance realizado al respecto desde entonces y, de hecho, una decena de países --entre ellos España, Reino Unido, Francia y Alemania-- instaron en mayo de este 2026 a sus empresas a no participar en el proceso de licitación de asentamientos E1 en Cisjordania.