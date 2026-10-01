Ben Gvir pedirá la extradición a Israel del "piloto terrorista" del vuelo desviado a Arabia Saudí

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, en un acto en junio de 2026 (archivo) - Tomer Neuberg/Jna Press / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha afirmado este jueves que pedirá la extradición al país del copiloto del vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái e Israel y que fue desviado a Arabia Saudí tras un "altercado" en cabina, entre declaraciones de testigos que apuntan a que el copiloto atacó al piloto para intentar hacerse con el control del aparato con el supuesto objetivo de estrellarlo, extremo no confirmado oficialmente.

"Pediré en el Gabinete que el piloto terrorista que intentó hacer daño a cientos de israelíes inocentes sea extraditado a Israel", ha dicho Ben Gvir en un mensaje publicado en redes sociales. "Aquí experimentará de primera mano mi política penitenciaria: ¡le espera un infierno en vida!", ha amenazado.

Así, ha recalcado que solicitará al Ministerio de Justicia y a los diplomáticos que "usen todos los medios disponibles" para lograr la extradición de este hombre. "Cualquiera que planee estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debería ser extraditado a Israel y pagar aquí el precio más alto", ha agregado.

"Cualquiera que intente asesinar o hacer daño a israelíes será perseguido por el Estado de Israel y deberá rendir cuentas en cualquier lugar del mundo", ha señalado Ben Gvir, según ha recogido el diario 'The Times of Israel', si bien por el momento se desconoce cuál sería la vía a la que recurriría Israel para lograr esta extradición.

Arabia Saudí no cuenta con relaciones diplomáticas con Israel, como tampoco lo hace Omán, de donde es el sospechoso. Además, Emiratos Árabes Unidos (EAU), que sí que estableció lazos con Israel en 2020 a raíz de los 'Acuerdos de Abraham', no tiene un tratado de extradición bilateral con Israel.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, ha confirmado durante la jornada la apertura de una investigación para intentar determinar "las circunstancias y motivos del incidente", así como si hay "lazos con cualquier actividad o propósito terrorista" y si el incidente fue "planeado".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de EAU ha recordado que las autoridades nacionales "tienen jurisdicción para investigar el incidente conforme a la legislación aplicable", ya que la aeronave está registrada en EAU y "enarbola su bandera".

Flydubai confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistió en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

Las alertas saltaron a primera hora del miércoles después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. Asimismo, la alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar.