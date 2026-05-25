Ben Gvir pide a Netanyahu que "dé un golpe en la mesa de Trump" y vuelva a "una guerra masiva" en Líbano

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder del partido ultraderechista Otzma Yehudi, Itamar Ben Gvir - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha reclamado este lunes al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que "dé un golpe en la mesa de Trump" y vuelva a "una guerra masiva" en Líbano, incluido "el corte de la electricidad" en el país vecino, tras condenar los últimos ataques con drones del partido-milicia chií Hezbolá y en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un posible acuerdo de paz.

"La realidad de los drones explosivos no puede ser normalizado. Es momento de que el primer ministro (de Israel) dé un golpe en la mesa de Trump y le informe de que volvemos a la guerra en Líbano", ha dicho Ben Gvir en un mensaje en redes sociales. "Hay que cortar la electricidad en Líbano, ocupar hasta el Zahrani --un río situado al norte del río Litani-- y volver a una guerra masiva", ha agregado.

En esta línea, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha reclamado "poner fin a la amenaza de los drones explosivos de Hezbolá" después de la muerte de otro militar a primera hora del día y ha manifestado que "los drones explosivos que alcanzan a los combatientes no son un decreto del destino".

Smotrich ha desvelado la aprobación de un presupuesto de 2.000 millones de shekels (alrededor de 1.718 millones de euros) para "soluciones tecnológicas ante la amenaza de los drones", si bien ha manifestado que "hay que derrotar a los drones, junto a otras amenazas al Estado de Israel, con un ataque". "Por cada dron explosivo, diez edificios de Beirut debe caer", ha subrayado.

"La respuesta a una amenaza significativo debe ser significativa. No se responde a una amenaza estratégica solo con defensa, si no cambiando las normas y la ecuación", ha argumentado el ministro de Finanzas, que ha defendido que "solo infligiendo un precio disuasivo y desproporcionado al enemigo redibujará la ecuación contra los enemigos en todos los frentes".

Los mensajes han sido publicados pocos días antes de una nueva ronda de contactos entre Israel y Líbano en Estados Unidos para intentar avanzar en su proceso de negociaciones, marcados por las tensiones en torno al acuerdo de alto el fuego pactado a mediados de abril, marcado por los continuos bombardeos de Israel y los ataques con drones y misiles por parte de Hezbolá.

Asimismo, llegan en medio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático. Teherán insiste en que el pacto debe incluir un alto el fuego "en todos los frentes", incluido Líbano.