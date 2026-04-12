Ben Gvir reza en la Explanada de las Mezquitas a pesar de la prohibición en vigor

El ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, en la Explanada de las Mezquitas - MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha visitado y rezado este domingo en la Explanada de las Mezquitas en violación flagrante de la propia normativa israelí que prohíbe la realización de rezos y ceremonias religiosas judías en el lugar.

Ben Gvir ha visitado la zona acompañado del rabino Elisha Wolfson y portando una chapa en defensa de la nueva legislación que prevé aplicar la pena de muerte en casos de terrorismo, pero solo para no sionistas.

"Rabino. Recuerdo cuando venía aquí con 14 o 15 años. ¡Qué cambio! Antes no dejaban de gritar 'Alahu Akbar' y de rodearnos y si un judío se atrevía a susurrar algo, era detenido. Ahora aquí te sientes como el jefe", ha afirmado Ben Gvir, según recoge la prensa israelí.

El ministro considera que "aún queda por hacer" y ha asegurado que está presionando al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para "que haga más". "Tenemos que ir más y más allá", ha argumentado.

Wolfson, por su parte, ha reivindicado el "cambio histórico" impulsado por Ben Gvir. "No es solo un cambio para quienes suben al Monte del Templo --Explanada de las Mezquitas--, sino también para todo el pueblo judío, que lleva esperando 2.000 años", ha aducido.

CONDENA DE JORDANIA

Jordania, de cuyo Gobierno depende formalmente la Administración de Asuntos Religiosos de Jerusalén, ha condenado ya la visita del "extremista" Ben Gvir a la Mezquita de Al Aqsa, tercer lugar santo del islam y epicentro de la Explanada de las Mezquitas.

"Es una flagrante violación del statu quo histórico y legal existente en el Noble Santuario, un profanación de su santidad, y una escalada condenable y una provocación inaceptable", ha afirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano en un comunicado.

En particular critica la falta de intervención de la Policía israelí --que está bajo mando de Ben Gvir-- y la intención de provocación del ministro intentando "imponer una política de hechos consumados" sobre los lugares santos musulmanes y cristianos de Jerusalén.

Así, recuerda que "Israel no tiene soberanía sobre la ciudad ocupada de Jerusalén" en referencia a la ocupación militar de este territorio en la guerra de 1967 y emplaza a la comunidad internacional a responder con "firmeza" para obligar a Israel, en su calidad de potencia ocupante, a detener estas "violaciones continuas contra los santuarios islámicos y cristianos de Jerusalén y todas las prácticas provocadoras del ministro extremista".

Amán recuerda además que los 144 dunams --14,4 hectáreas-- de la Explanada de las Mezquitas son "lugar de culto exclusivo para los musulmanes" y que la Administración de Asuntos Religiosos de Jerusalén, dependiente del Gobierno jordano, tiene "competencia exclusiva para gestionar los asuntos" de la Mezquita de Al Aqsa, el Noble Santuario y organizar el acceso a ella.