Ben Gvir visita la Explanada de las Mezquitas en víspera de las elecciones israelíes

Archivo - Itamar Ben Gvir en la Explanada de las Mezquitas (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha visitado este lunes la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la Mezquita de Al Aqsa, tercer lugar santo para el islam, amparado en un amplio dispositivo de seguridad y en víspera de las elecciones generales israelíes de este martes.

La gobernación de Jerusalén, dependiente de la Autoridad Palestina, ha explicado que Ben Gvir ha visitado el lugar acompañado por el Moshe Feiglin, diputado y líder del partido ultraderechista Zehut (Identidad), y un grupo de colonos.

Ben Gvir había visitado previamente la Mezquita de Al Aqsa el pasado 28 de septiembre, acompañado entonces por el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, coincidiendo con la festividad judía de Sucot. Antes, el 31 de agosto, Ben Gvir asistió a rituales tamúdicos en la zona oriental de la Explanada.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado la visita de Ben Gvir por suponer "un ataque a la santidad y al estatus" de la Mezquita de Al Aqsa y un "desprecio" a la sensibilidad de los musulmanes. Hamás ha vinculado la visita con las elecciones legislativas israelíes previstas para este martes a costa de la "sangre, derechos, tierras y lugares sagrados" palestinos y ha advertido de un intento de "judeización" de la zona.

La Explanada de las Mezquitas, corazón religioso de Jerusalén Este, alberga la Mezquita de Al Aqsa, tercer lugar santo musulmán. La Explanada descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del Templo de Salomón judío, y un sector del judaísmo aspira a reconstruir el templo a costa de los lugares sagrados musulmanes.

PASTEL DE CELEBRACIÓN

Por otra parte, el propio Ben Gvir ha anunciado que se ha sancionado a varios presos palestinos que acumularon durante días rebanadas de pan y cucharadas de mermelada para montar un pastel para celebra una eventual derrota de Ben Gvir y sus aliados en las elecciones del martes.

"Terroristas de la prisión de Levia han acumulado la poca comida que tenían. Una cucharada de mermelada y otra cucharada de mermelada, una rebanada de pan y otra rebanada de pan, así durante varios días, todo para preparar un pastel improvisado y celebrar el martes si no soy elegido", ha explicado Ben Gvir en un mensaje publicado en redes sociales junto a una imagen del pastel.

Sin embargo, el pastel "fue descubierto" y los presos "fueron sometidos a un juicio disciplinario y transferidos al calabozo". "Ya habían planeado las celebraciones, pero en este caso la fiesta ha terminado. El martes está prohibido dejarlos celebrar", ha remachado.