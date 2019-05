Berlusconi abandona el hospital tras el "susto" con la intención de seguir en campaña

Publicado 06/05/2019 14:09:37 CET

ROMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha abandonado este lunes el hospital en el que ingresó la semana pasada por una obstrucción intestinal y, aunque ha reconocido que ha sido "un gran susto", ha prometido que seguirá haciendo campaña por Forza Italia para las elecciones europeas.

"Estoy bien, ha sido un gran susto. Me han ocurrido muchas cosas en los últimos tiempos que me han hecho pensar que estaba al final del camino, pero he tenido una recuperación formidable", ha afirmado Berlusconi a los medios que le esperaban este lunes por la mañana junto al hospital San Raffaele de Milán.

Berlusconi, de 82 años, ha explicado que descansará durante unos días y ya la próxima semana reanudará la campaña. Sin embargo, ha aclarado que no hará apariciones públicas, por lo que limitará sus mensajes a los medios de comunicación.

El líder de Forza Italia, salpicado por todo tipo de escándalos e inhabilitado hasta estas elecciones por un delito económico, se ha fijado los próximos comicios como su gran cita para volver a una escena política en la que su partido ha quedado relegado tras la irrupción de la Liga y de su máximo representante, Matteo Salvini.

Berlusconi se ha fijado como "misión" la de recuperar los votos perdidos y la de forjar una "nueva mayoría" para Italia, lo que pasaría a día de hoy por la ruptura de la actual coalición de Gobierno que comparten la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) o por la convocatoria de nuevas elecciones.