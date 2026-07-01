Bielorrusia libera a 32 personas, la mayoría condenadas por "delitos extremistas"

Archivo - Manifestación opositora en Varsovia. - Europa Press/Contacto/Neil Milton - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha indultado a 32 personas, de las cuales 28 fueron condenadas por "delitos extremistas", en base a cuestiones humanitarias, a dos días de que el país celebre su independencia.

De acuerdo con una nota emitida por la Presidencia de Bielorrusia todas estas personas --20 mujeres y 12 hombres-- han admitido su culpabilidad y han solicitado el perdón, además de manifestar su arrepentimiento.

Por su parte, la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, ha aplaudido en redes sociales la liberación de todas estas personas pues "supone, ante todo, un alivio para sus familiares" y "aquellos que estuvieron separados de sus seres queridos y vivieron con la esperanza de reunirse con ellos".

No obstante, ha puesto de relieve "que todavía hay cientos de presos políticos en las cárceles bielorrusas, y todos ellos deben ser liberados".

La liberación de pequeños grupos de presos se suelen producir en Bielorrusia, en especial en vísperas de fechas señaladas. Asimismo, a finales de marzo, unos 250 "presos políticos" fueron indultado, según contó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la visita de su enviado especial, John Coale, a Minsk.