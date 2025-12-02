Bolivia elimina la necesidad de visados para ocho países, incluidos EEUU e Israel

Archivo - Varios turistas exploran el Salar de Uyuni, el más grande del mundo y una de las principales atracciones turísticas de Bolivia - Europa Press/Contacto/Christian Lombardi - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este lunes la eliminación de la necesidad de visados para ocho países, entre ellos Estados Unidos, Israel y Emiratos Árabes Unidos, a fin de "recuperar visitantes perdidos y reactivar la economía a través del turismo".

"Hemos decidido eliminar las visas para una serie de países, una medida que permitirá recuperar visitantes perdidos y reactivar la economía mediante el turismo", ha anunciado Paz en una publicación en la red social X en la que ha razonado la decisión argumentando que "Bolivia dejó de percibir más de 80 millones de dólares (68,9 millones de euros) debido a la exigencia de visas, un instrumento administrativo que terminó perjudicando al país en lugar de beneficiarlo".

El mandatario ha explicado que, en 1994, Bolivia y Perú tenían cifras semejantes de turistas, con 340.000 y 390.000, respectivamente, mientras que en 2024, los recibidos por Bolivia fueron 650.000, frente a los 3,5 de Perú, según los datos que ha presentado el propio Paz.

Por su parte, la ministra de Turismo, Cintya Yáñez, ha señalado que, "desde 2007, cuando se impuso la visa a Estados Unidos, y en 2014 a los ciudadanos israelíes, hemos perdido aproximadamente 900 millones de dólares (775 millones de euros) en gasto turístico". Ahora, Bolivia no exigirá visados a ciudadanos de estos dos países, como tampoco a los nacionales de Corea del Sur, Sudáfrica, Bulgaria, Malta, Rumanía y Emiratos Árabes Unidos, según ha recogido el diario 'El Deber' de una rueda de prensa conjunta.

Asimismo, el ministro de Exteriores, Fernando Aramayo, ha defendido que estas medidas buscan corregir decisiones "ideológicas" de las anteriores legislaturas. Además, ha asegurado que el Gobierno seguirá ampliando la retirada del requisito de visados, buscando también mejorar la imagen internacional del país: "Hay que devolverle confianza al mundo; Bolivia debe mostrar que es un lugar seguro para visitar", ha subrayado.