Bolsonaro adelanta que la opción del exministro de Defensa Braga Netto como su vicepresidente es "apetecible"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado que la opción del exministro de Defensa Walter Braga Netto como posible vicepresidente en su candidatura para las elecciones de octubre es "apetecible", pero ha resaltado también a la "excelente" extitular de Agricultura Tereza Cristina Correa.

"Es un nombre apetecible, es un nombre de consenso que sabe conversar con el Parlamento. Es un colega de la Academia Militar, uno año más joven que yo. Él puede ser el 'vice', sí, puede", ha dicho Bolsonaro.

Al mismo tiempo, ha apuntado que "algunos quieren a Tereza Cristina", a quien ha calificado de "excelente". En ese sentido, ha minimizado que muchos de sus aliados apoyen a la exministra de Agricultura por ser mujer --en un intento por acercar el voto femenino que según las encuestas huyen de Bolsonaro-- aseverando que lo importante es que "ayude a gobernar".

"No es cuestión de ser mujer, hombre, color de piel, opción sexual. Es cuestión de una persona que te ayude a gobernar Brasil. No interesa si es mujer o no", ha dicho Bolsonaro a la prensa tras darse su habitual baño de multitudes con sus seguidores a las puertas del Palacio del Planalto.

No obstante, ha señalado que tomará una decisión al respecto "más tarde", ya cerca del "límite" del plazo fijado por las autoridades electorales, ya que así se evitaría que el escogido sea objetivo de controversias o polémicas.

"En el límite, cuanto más tarde mejor porque esa persona que en principio debe ser 'vice' también se está adaptando. Si yo digo que es João, ustedes pueden llegar hoy hacia él y puede que no esté preparado para responder a las preguntas que merecen", ha justificado Bolsonaro.

Al igual que otros muchos miembros del Gobierno de Bolsonaro con aspiraciones en las próximas elecciones, a finales de marzo, Braga Netto dejó el Ministerio de Defensa y Correa el de Agricultura, tal y como marca la ley electoral, que fija en seis meses el periodo que los miembros del gabinete tiene para dejar sus cargos.

En el caso de Braga Netto, se mantenido como asesor especial de la Presidencia, cargo que sí le permite seguir más tiempo en el Gobierno. Por su parte, Correa, de no ser finalmente la elegida por Bolsonaro, aspira a un escaño en el Senado por el estado de Mato Grosso del Sur.