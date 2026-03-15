Bolsonaro continúa en cuidados intensivos "sin previsión de alta" pero mejora su función renal

Archivo - Jair Bolsonaro a la salida de un hospital en Natal - Europa Press/Contacto/Jose Aldenir - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro continúa hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos "sin previsión de alta", aunque su estado de salud ha mejorado en particular en lo que respecta a su función renal, según el último parte médico.

"Ha evolucionado con estabilidad clínica y mejora de la función renal. Sin embargo, se ha detectado una nueva subida de los indicadores inflamatorios en la sangre", explica el comunicado del Hospital DF Star de Brasilia en el que está ingresado.

Debido a estos datos "ha sido necesario ampliar la cobertura de los antibióticos", tratamiento para la bronconeumonía bacteriana por la que fue hsopitalizado el pasado viernes tras presentar nauseas, fiebre y escalofríos.

El expresidente cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado de finales de 2022. Un reciente informe elaborado por la Policía Federal de Brasil concluyó que Bolsonaro necesita seguimiento médico continuo por su delicado estado de salud, si bien se constató que podía permanecer en el complejo penitenciario de Papuda en el que se encuentra cumpliendo su condena por el golpe.

Dicha evaluación fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en medio de los intentos de su defensa para que el exmandatario cumpla su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias. Bolsonaro ha pasado por numerosas intervenciones quirúrgicas con motivo de diversos problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, derivadas del apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial.