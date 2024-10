Bolsonaro reafirma que será el candidato de la derecha en 2026 a pesar de su inhabilitación

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha reafirmado que será el candidato de la derecha en 2026 a pesar de que está inhabilitado hasta 2030 y hace unos días prometió que tiraría la toalla si se mantenía la decisión judicial.

"El nombre es Messias", ha respondido Bolsonaro, en referencia su segundo nombre, al ser preguntado por quién sería el candidato que rivalizará con la izquierda en las próximas presidenciales, cuando se encontraba en compañía de otra de las propuestas más comentadas, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.

"Estoy seguro de que ganó", ha dicho el expresidente, aún reconociendo que no puede presentarse. "¿Quién es el sustituto de Lula? No tiene. ¿De Bolsonaro? Hay un montón. He colaborado en formar alianzas, estoy muy feliz por eso", ha dicho en una entrevista junto a De Freitas, informa el diario 'Estadao'.

Por su parte De Freitas ha confirmado la mayor. "El candidato a presidente es Bolsonaro", ha dicho el gobernador de Sao Paulo, quien ha evitado pronunciarse sobre su salida de Republicanos para afiliarse a las siglas del expresidente, el Partido Liberal (PL).

Bolsonaro fue inhabilitado al menos hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral (TSE) al año pasado por abuso de poder político y económico, así como por uso indebido de los medios de comunicación del Estado cuando organizó en su residencia oficial una reunión con embajadores y diplomáticos extranjeros en la que cuestionó sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral brasileño.