Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro - Lucio Tavora / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha tenido que recibir atención médica este martes por un traumatismo craneoencefálico leve después de caerse en prisión, según ha confirmado la Policía Federal del país.

Poco antes, la mujer de Bolsonaro, Michelle, explicó en redes sociales que el expresidente se cayó tras "sufrir una convulsión mientras dormía" y "se golpeó la cabeza contra un mueble".

Bolsonaro será trasladado a un hospital en cuanto la Policía reciba la autorización judicial correspondiente. Los abogados han pedido acelerar los trámites al juez del Supremo Alexandre de Moraes dado que existe un "riesgo concreto e inmediato" para la salud del exmandatario.

Michelle Bolsonaro se encontraba en la Superintendencia de la Policía Federal este martes por la mañana y declaró que estaba esperando una aclaración formal sobre cómo se administraron los primeros auxilios tras la caída.

El expresidente, cabe recordar, recibió el jueves de la semana pasada el alta hospitalaria tras pasar varios días en observación después de someterse a tres intervenciones quirúrgicas.

Bolsonaro, intervenido inicialmente de una hernia inguinal, fue también operado en los siguientes días con el objetivo de que el personal médico pudiera bloquearle los nervios frénicos derecho e izquierdo --que controla los movimientos del diafragma-- y así frenar sus crisis de hipo persistente, por las que se ha visto aquejado en reiteradas ocasiones en los últimos meses.