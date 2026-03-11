Bolsonaro recibe la próxima semana la visita en prisión del asesor de Trump, Darren Beattie

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. - Fellipe Sampaio/Supreme Court of / DPA - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha autorizado la visita en prisión del asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Darren Beattie, al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de más de 27 años en una cárcel de Brasilia por delitos de golpe de Estado.

De Moraes, que ejerce de instructor del caso, ha dado el visto bueno para que Beattie acuda a la cárcel de Papuda el miércoles 18 entre las 8:00 y las 10:00, hora local, tras solicitar la defensa de manera excepcional que el funcionario estadounidense se viera con Bolsonaro el lunes o el martes de esa semana.

Las visitas al expresidente se programan los miércoles y sábados. El juez ha subrayado que los visitantes deben adaptarse al régimen jurídico del centro penitenciario y no al revés a fin de respetar la organización y la seguridad.

Se espera que Beattie, oficialmente subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos, se reúna además con el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha para las elecciones de octubre senador e hijo mayor del expresidente brasileño, y participe en un acto en Sao Paulo sobre tierras raras.

Beattie es conocido en Brasil principalmente por sus airadas críticas hacia el juez De Moraes, a quien acusó de censurar y perseguir a Bolsonaro y sus seguidores, además de defender las sanciones que la Administración Trump impuso sobre él.

Aquellas declaraciones ahondaron un poco más en la crisis diplomática de entonces entre Washington y Brasilia, a razón de la imposición estadounidense de aranceles a los productos brasileños, resuelta aparentemente tras los últimos encuentros entre Trump y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Precisamente la buena sintonía que mostraron ambos líderes en estas reuniones redujo de manera significativa y eliminó los aranceles en ciertas exportaciones, además de revertir las sanciones a De Moraes y otros altos funcionarios.