Bolsonaro se reúne con Castillo para promover la relación bilateral entre Brasil y Perú

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de Perú, Pedro Castillo, han mantenido este jueves una reunión bilateral para promover el desarrollo económico y la cooperación e integración fronteriza tras nueve años sin reuniones entre los jefes de Estado de ambos países.

"Hemos zanjado compromisos concernientes a la lucha contra el narcotráfico. Vamos a ver de qué manera, por medio de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, nos acercamos a los mercados de Brasil", ha resumido Castillo tras la reunión, celebrada en el estado de Rondonia, en Porto Velho, según recoge la agencia de noticias Andina.

Ambos habrían firmado un memorando de entendimiento para intercambiar información con respecto a la gestión de la vacunación contra la COVID-19 y compartir su experiencia en la capacitación de profesionales de la salud, así como en la gestión en los hospitales y centros de salud.

"Los presidentes Pedro Castillo y Jair Bolsonaro suscribieron acuerdos en materia de salud para promover un programa de cooperación con énfasis en el funcionamiento de sistemas de información y telemedicina, que permitirá fortalecer la atención primaria de salud", ha trasladado la cuenta oficial en Twitter de la Presidencia peruana.

Asimismo, en el marco de la expansión de la COVID-19, ambos mandatarios han declarado que, más allá de la cooperación sanitaria, reforzarán el intercambio entre los países en materia de comercio, seguridad y defensa.

Antes de producirse la reunión, Bolsonaro ha asegurado este jueves que las críticas que lanzó contra su homólogo peruano, Pedro Castillo, ya están "superadas".

Tras recordarle aquel "perdimos Perú" que manifestó en junio del año pasado cuando la comisión electoral peruana confirmaba el triunfo de Castillo en aquellas ajustadas elecciones sobre Keiko Fujimori, Bolsonaro ha dicho que pueden tener buena relación "si la democracia prevalece" en el país andino.

"Lo que pasa es que nosotros queremos una América del Sur libre, con libertad de expresión, libertad de prensa para todos. Lógicamente que el encuentro que vamos a tener tiene que ver con todo eso", ha adelantado el presidente brasileño.

SALIDA DE MINISTROS

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha confirmado este jueves que al menos once de los ministros de su actual gabinete dejarán su cargo a finales de marzo para presentarse a diversos cargos en las póximas elecciones, previstas para octubre de 2022.

"Tenemos, en este momento, once ministros que se postularán para las elecciones (...) Once entran y once salen. De mi parte, lo van a saber a través del diario oficial del gobierno federal de Brasil", ha dicho el mandatario brasileño antes de asistir a la reunión.

En este sentido, Bolsonaro ha aclarado que van a conservar varios ministerios "amortiguados" --asegurados-- y ha dicho que "nada está decidido", ya que prefiere "evitar celos", según recoge el diario brasileño 'O Globo'.

Por otro lado, en el encuentro de este jueves, que se ha llevado a cabo en la sede administrativa del Gobierno de Rondnia, en el Palacio Río Madeira, Bolsonaro se ha referido brevemente a las presiones por parte de la diplomacia estadounidense de cara a un viaje previsto a Rusia este mismo mes.

"Brasil es Brasil. Rusia es Rusia. Hago una relación con todo el mundo. Como si Joe Biden me invita, estaré en Estados Unidos con el mayor placer", ha dicho el mandatario brasileño, según han informado los medios locales.