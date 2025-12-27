Bolsonaro se somete a otra intervención médica en Brasilia para tratar su crisis de hipo

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro - Gustavo Moreno/Supreme Court of / DPA - Archivo

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex primera dama de Brasil Michelle Bolsonaro ha confirmado este sábado que su marido, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), ha sido sometido a otra intervención médica, en esta ocasión para tratar su crisis de hipo, apenas dos días después de haber sido operado de una hernia.

"Mi amor acaba de entrar al quirófano para un bloqueo del nervio frénico. (...) Ya han pasado nueve meses de lucha y angustia con hipo diario", ha informado a través de su perfil en la red social Instagram, donde ha deseado que este procedimiento "tenga éxito y le traiga un alivio definitivo".

Minutos después, a través de la misma red social, Michelle Bolsonaro ha indicado que "el procedimiento ha concluido" y que permanecerá en observación durante otros 30 minutos. También ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo médico que le ha tratado.

El mismo día de Navidad Bolsonaro, tras recibir una autorización del Tribunal Supremo del país, ingresó en un hospital de Brasilia para ser operado de una hernia inguinal. La intervención duró aproximadamente tres horas y media y los médicos indicaron que habían ajustado sus medicamentos para el hipo y el reflujo gastroesofágico.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, coincidiendo con el apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial. El expresidente se encuentra cumpliendo su pena de prisión de 27 años por golpe de Estado desde finales de noviembre.