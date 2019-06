Boris Johnson insta a Hunt a dejar claro su calendario para el Brexit

Actualizado 25/06/2019 20:13:39 CET

Hunt dice que puede unir a los 'tories' en torno a un acuerdo viable para la salida del bloque

LONDRES, 25 (EUROPA PRESS)

El exministro de Exteriores británico Boris Johnson ha instado por carta a su rival en las primarias del Partido Conservador, Jeremy Hunt, a aclarar si también está comprometido con cumplir el actual ultimátum para el Brexit y a que Reino Unido abandone la UE el 31 de octubre, lo que implicaría abrir la puerta a un posible divorcio sin acuerdo.

Johnson, favorito, ha publicado una carta en la que le recuerda a Hunt que la "cuestión central" de su actual pugna pasa por esclarecer si ambos están dispuestos a aplicar el resultado del referéndum de junio de 2016 y sacar a Reino Unido de la UE. "Si fracasamos una vez más, las consecuencias para nuestro partido y nuestro país serán devastadoras", ha advertido.

El Brexit estaba fijado inicialmente para el 29 de marzo de 2019, pero tras varios retrasos por la falta de acuerdo en Reino Unido, la fecha marcada en rojo ahora es el 31 de octubre. El exalcalde de Londres ha prometido que ese día habrá Brexit "con o sin acuerdo", algo que este mismo martes ha reiterado en una entrevista radiofónica.

Hunt, sin embargo, ha sido más cauto en sus declaraciones y, si bien ha subrayado la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos, ha abogado por consensuar algún acuerdo que permita unas garantías mínimas para la ruptura. Johnson ha dicho que ambos tienen la "responsabilidad" de "ser claros sobre cuándo creen que Reino Unido debería abandonar la UE".

"Por mi parte, he dejado claro que, si soy elegido líder, nos iremos el 31 de octubre con o sin acuerdo. ¿Te unes a mí en este compromiso pase lo que pase?", ha planteado el exministro de Exteriores, en una alusión directa a quien precisamente le sucedió como jefe de la diplomacia de Reino Unido.

En caso contrario, Johnson considera que Hunt tiene que plantear un "plazo alternativo" y aclarar si la integración en el bloque comunitario puede extenderse incluso a 2020. En este sentido, le ha preguntado también en qué "condiciones" estaría dispuesto a aceptar una prórroga y si ve posible la celebración de un segundo referéndum.

"Salir el 31 de octubre, sin condicionantes, peros o quizás, es la única manera de restaurar la confianza en nuestra democracia. Estar listos para hacerlo es la mejor forma de convencer a nuestros amigos europeos de que somos serios en estas negociaciones y de que queremos un acuerdo mejor", ha dicho Johnson.

DEBATE CANCELADO

Johnson ha publicado la carta en Twitter y Hunt le ha respondido también por la misma vía. "Hola Boris, es bueno que hablemos. Pero no hace falta recurrir al correo ordinario, ¿por qué no acudes a Sky esta noche y te daré unas respuestas completas y sinceras?", ha afirmado el ministro, en alusión al debate televisado rechazado por su rival.

Hunt ha utilizado en reiteradas ocasiones las reticencias de Johnson a los debates para atacar a su rival, que sin embargo es quien está marcando los ritmos en esta carrera por el liderazgo 'tory'.

Posteriormente, ha destacado que ve factible lograr un acuerdo con la UE sobre el Brexit que pueda a unir a todos los sectores 'tories' y a los "amigos" del Partido Unionista Democrático (DUP).

"Tiene que ser diferente que el acuerdo de Theresa May. No podemos presentar un acuerdo a Bruselas a menos que sepamos con certeza que será aprobado en el Parlamento británico", ha sostenido, en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC.

En la misma, ha abogado por "mantener una postura diferente" de cara a la fecha de salida del bloque y ha reconocido que "se trata de la mayor crisis constitucional que puede recordar".

"La clave es formar un equipo negociador para el Brexit que demuestre a la UE que podemos presentar al Parlamento (con garantías de aprobación)", ha explicado, antes de desvelar que incluiría al DUP, al European Research Group (ERG) y a los conservadores escoceses y galeses en el equipo negociador.

Así, ha señalado que "una de las razones (por la que los líderes de la UE) dejaron de hablar con Reino Unido es que no pensaban que el Gobierno británico fuera a presentar un acuerdo al Parlamento que fuera a ser aprobado". "Hay que cambiar eso", ha zanjado.

Por último, ha recalcado que los cambios al 'backstop' que introduciría incluirían tecnología y no serían muy diferentes a aquellos por los que aboga Johnson. "Hemos discutido mucho sobre el cómo y ahora tenemos que discutir sobre quién", ha agregado.

"Quién es la persona en la que confiamos enviar a Bruselas en nombre del pueblo británico para que vuelva con un acuerdo, y esa persona tiene que ser alguien en que confíen", ha explicado.

"Tiene que ser alguien que no vaya a pestañear, que esté preparada para irse (de la mesa de negociaciones) si no logramos lo que necesitamos. Estoy preparado para hacer eso, pero no quiero que perdamos la esperanza. Hay un acuerdo que lograr. Simplemente hay que garantizar que enviamos a la persona adecuada", ha remachado.

El Partido Conservador ha anunciado este martes que prevé anunciar al vencedor definitivo el 23 de julio, un día después de que concluya el plazo para que voten los militantes.