Borrell acusa a Israel y Hamás de "fingir" interés en un alto el fuego en Gaza

BRUSELAS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha acusado este martes a Israel y Hamás de "fingir" interés en un alto el fuego en Gaza, después de lamentar que están demorando un acuerdo en las negociaciones lideradas por Egipto, Qatar y Estados Unidos.

De visita en Egipto, donde se ha reunido con el ministro de Exteriores, Badr Abdelati, ha expresado el respaldo total de la UE a la iniciativa de El Cairo para un alto el fuego en la Franja, cuando se cumplen 11 meses de ofensiva israelí, asegurando que la diplomacia europea seguirá prestando su apoyo.

Si bien, ha lamentado que las partes no quieren poner fin a las hostilidades y se limitan a "fingir" interés en las negociaciones. "Un alto el fuego que se ha anunciado tantas veces; casi lo hemos conseguido, pero no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Muy sencillo: porque los que están haciendo la guerra no tienen ningún interés en ponerle fin", ha asegurado.

A juicio de Borrell, Israel y Hamás "fingen" interés en poner fin al conflicto, aunque ha rematado que "cada vez fingen menos". "Su intransigencia va acompañada de una impunidad total y sus actos no tienen consecuencias", ha reprochado.

DENUNCIA ÚLTIMO ATAQUE CON 40 PALESTINOS MUERTOS

En todo caso, el jefe de la diplomacia comunitaria ha contrapuesto los intentos de mediar para un alto el fuego con la continua campaña israelí contra el enclave palestino, después de que al menos 40 palestinos hayan muerto y cerca de otros 60 hayan resultado heridos en un bombardeo del Ejército israelí contra la "zona humanitaria" en el sur de la Franja.

"Siguen llegando malas noticias. No puedo dejar de alzar mi voz contra este tipo de cosas. La guerra siempre tiene leyes. Es difícil creer que estas leyes de la guerra se estén cumpliendo", ha valorado sobre el último episodio en Gaza, en otra crítica a Israel, país que no visitará en el marco de esta gira por Oriente Próximo.

En otro dardo a las autoridades israelíes, Borrell ha denunciado la falta de respeto a la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que pidió medidas a Israel para evitar un genocidio en Gaza. "Una violación flagrante del Derecho Internacional sigue sin ser tenida en cuenta. Si las sentencias de la CIJ son totalmente ignoradas, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Y en quién podemos confiar?", ha señalado.