Borrell acusa a Israel de mentir respecto a Irán y ve "absolutamente contradictoria" la postura europea

Rechaza la idea de un cambio de régimen y alerta de que esta narrativa ya se usó para Libia o Irak

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad e investigador sénior del Real Instituto Elcano, ha acusado este jueves al Gobierno israelí de mentir en relación al supuesto desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán y ha afirmado que la postura europea sobre la situación en Oriente Próximo es "absolutamente contradictoria".

Durante su intervención en el marco de una mesa redonda organizada por Casa Árabe y el Real Instituto Elcano, Borrell ha acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de justificar el ataque del 13 de junio contra Irán --que ha desatado el conflicto entre las partes-- como una "cuestión preventiva para evitar la creación de un poder nuclear".

"Esta narrativa señala que Irán supone una amenaza para Israel y que el ataque contra Tel Aviv era inminente. Pero esto no es verdad. Incluso la CIA y la propia Administración del presidente (Donald) Trump han descartado que Irán tenga bombas nucleares. Podría tenerlas, pero no las tiene", ha subrayado.

En este sentido, ha denunciado que no es la primera vez que Israel opta por este tipo de estrategias, que "van contra el Derecho Internacional". "No puedes atacar a otros solo porque pienses que te van a atacar. Netanyahu lleva años y años diciendo que Irán es un peligro nuclear y que hay que atacar, así que muchos llevamos años escuchando esta narrativa, que tiene como objetivo forzar una intervención por parte de Estados Unidos", ha puntualizado.

Con esto, Israel busca "sabotear las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre la reactivación del acuerdo nuclear", ha lamentado. "¿Por qué no esperaron unos días para ver cómo avanzaban estas conversaciones? Se iban a reunir y justo un día antes Israel ataca el territorio iraní", ha argumentado.

Es por todo ello que considera que la postura europea es "absolutamente contradictoria" teniendo en cuenta que la Unión Europea insiste en la importancia del Derecho Internacional pero respalda "el derecho de Israel a defenderse". "Respetamos el derecho a defenderse dentro del Derecho Internacional, ¿pero acaso respeta Israel el Derecho Internacional? Esta es una pregunta que no quieren responder", ha afirmado.

"La UE dice que te apoyará, siempre y cuando te comportes de esta manera. ¿Pero se comporta Israel de la manera acordada?", ha aseverado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "esto debe llegar a su fin".

Sobre el acuerdo nuclear y la salida de Estados Unidos, Borrell ha resaltado que el pacto --que se firmó durante la Administración del expresidente Barack Obama--, "permitía frenar el desarrollo de supuestas armas nucleares". "Pero Trump vino y acabó con él porque no le gustaba el éxito de Obama, dijo que era malo, y lo rompió. He estado intentando, junto a todos los diplomáticos, que esto avance y que se logre un nuevo acuerdo que evite que Irán sea un poder nuclear", ha aseverado.

CAMBIO DE RÉGIMEN

Las autoridades israelíes han indicado que entre los objetivos de esta ofensiva se encuentra la posibilidad de lograr un cambio de régimen en Irán, una cuestión "de la que ya hemos visto los resultados en el pasado", según Borrell. "Mira Irak, mira Libia. Mira los resultados. No es tan fácil conseguir un cambio de régimen bombardeando un país y creando una guerra, destruyéndolo", ha destacado.

"Ya lo han dicho algunos líderes europeos: Israel está cometiendo un error estratégico, porque un cambio de régimen no puede producirse así", ha sostenido, al tiempo que ha recriminado que "los europeos vayan de contradicción a contradicción". "¿Consideramos que este ataque se enmarca en el Derecho Internacional? Porque no se enmarca. No cumple los estándares internacionales. Supone una clara violación", ha apuntado.

Para el también presidente del CIDOB, lo que está sucediendo en Gaza "pesará sobre los europeos y los israelíes para siempre", pero "la masacre aún puede ser detenida". "¿Quién puede detenerla? Los que entregan la munición. El 90 por ciento de las bombas las entregan Estados Unidos y la UE. Escuchamos a muchos líderes decir que lo que sucede es intolerable, ¿entonces por qué lo toleran?", ha añadido.

Por su parte, el antiguo representante de la UE en Palestina, Sven Kühn von Burgsdorff, ha rechazado las palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, que ha asegurado que Israel "está haciendo en Irán el trabajo sucio de todos nosotros" y ha instado al bloque comunitario a dejar de ser "cómplices del genocidio".

Asimismo, ha instado a tomar medidas que allanen el camino para lograr una solución de dos Estados y ha abogado por un mayor acercamiento con la comunidad árabe. Además, ha resaltado la importancia de poner fin a la venta de armamento y poner fin al acuerdo de asociación estratégica.

"Israel esta violando constantemente y abiertamente sus obligaciones respecto a la comunidad internacional. (...) Para que se produzca un cambio hay que presionar a los políticos, que se moverán si creen que habrá consecuencias. No hay que esperar a que sea Estados Unidos el que dé la señal; cada país puede tomar sus propias decisiones, como demostró España dando un paso al frente y reconociendo el Estado de Palestina", ha subrayado.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN

A sus palabras se ha sumado Martin Konecny, del European Middle East Project, que ha recordado que el acuerdo comercial con Israel recoge un artículo sobre "el respeto a los Derechos Humanos y a la Carta de Naciones Unidas".

"La UE tiene directrices claras sobre mantener lazos comerciales con asentamientos israelíes. Ponerles este nombre no ha sido efectivo, ni siquiera se ha logrado detener el este comercio, pero la UE tiene una obligación legal para poner fin a estas prácticas", ha aclarado.

Sobre este asunto, ha incidido en que Irlanda supone un gran ejemplo: "está preparando la legislación necesaria para prohibir el comercio con asentamientos israelíes". "¿Por qué Irlanda es el único país que está haciendo esto? Si ellos lo hacen, ¿por qué no pueden otros, como Francia, España o Reino Unido? (...) Si Irlanda puede hacerlo, cada país miembro puede hacerlo", ha zanjado.