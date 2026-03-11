Borrell responde a Von der Leyen que la "expiración" del Derecho Internacional no se puede decretar en un discurso

Archivo - El ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y exministro socialista, Josep Borrell, durante un acto en Madrid en septiembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y exministro socialista, Josep Borrell, ha asegurado este miércoles que la "expiración" del Derecho Internacional no se puede decretar en un discurso, en referencia a que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendiera que la Unión Europea "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas.

"El Derecho Internacional, que incluye la prohibición del uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales, es una parte fundamental y vinculante de los Tratados de la UE", ha señalado el que fue jefe de la diplomacia comunitaria en un mensaje en redes.

En este sentido, ha añadido que cada una de las instituciones de la UE deberían trabajar "de acuerdo a sus respectivas competencias", en otra indirecta a Von der Leyen, que carece de capacidad para pilotar la política exterior de la UE, que recae en la figura de la Alta Representante, actualmente Kaja Kallas.

Las palabras de Borrell llegan dos días después de las polémicas declaraciones en las que la presidenta de la Comisión afirmó que la UE "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

Durante la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebró el lunes en Bruselas, Von der Leyen llegó a poner en cuestión si ese sistema es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico.

El discurso generó reacciones tanto en Bruselas como en varios Estados miembros, incluida la del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se distanció de Von der Leyen al abogar por "garantizar que el mundo siga basado en reglas".

Tras la fuerte polémica desatada, la presidenta comunitaria ha matizado sus palabras este miércoles durante un pleno del Parlamento Europeo, en el que ha afirmado que la UE "siempre defenderá" los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.