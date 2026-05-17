Brasil detiene a un ciberdelincuente acusado de participar en el caso 'Banco Master' mientras huía del país

Archivo - Antigua sede de Banco Master - Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

En una operación conjunta internacional, la Policía Federal de Brasil (PF), en coordinación con la Interpol y las autoridades locales, han arrestado este sábado en Dubái a Víctor Lima Sedlmaier, acusado de participar en el macrofraude financiero del Banco Master y su antiguo propietario, Daniel Vorcaro, caso que actualmente se encuentra bajo la órbita del Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF).

Sedlmaier, cuyo arresto se produjo tras intentar ingresar a Emiratos Árabes Unidos, está siendo investigado en el marco de la sexta fase de la 'Operación Cumplimiento Cero', nombre oficial del masivo despliegue de la PF destinado a desarticular la red de fraude financiero, corrupción política y delitos cibernéticos ligada a la entidad bancaria.

"Tras la operación conjunta, se determinó que el sospechoso no sería admitido en el país y que sería deportado inmediatamente a Brasil", ha detallado la Policía Federal a través de un comunicado oficial.

Según las autoridades policiales, Seldmaier habría formado parte del grupo 'Os Meninos', una red criminal de hackers profesionales dedicados a realizar ataques informáticos, tumbar perfiles digitales e interceptar comunicaciones en favor del fraude de Vorcaro. La existencia de grupo fue descubierta por la PF a partir de mensajes extraídos del teléfono móvil del propio banquero.

"Lo que se desprende es que Henrique Vorcaro --padre del banquero y líder de otro grupo que vigilaba y amenazaba a enemigos del banco-- no solo se benefició de los servicios ilícitos del grupo, sino que también los solicitó, los apoyó financieramente y se mantuvo en contacto con sus operadores incluso después de que las investigaciones hubieran avanzado significativamente, revelando un vínculo funcional intenso, contemporáneo e indispensable para el mantenimiento del grupo criminal", ha descrito el magistrado del Tribunal Supremo André Mendonza, autorizante de la detención.

El escándalo del Banco Master es considerado el mayor fraude bancario en la historia de Brasil. La magnitud del caso ha provocado fuertes caídas en el real brasileño y un terremoto político debido a que las investigaciones salpican a altos cargos de distintas facciones del país.