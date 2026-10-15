Brasil enmienda su Constitución y aprueba la reducción de la jornada laboral a las puertas de la segunda vuelta

Archivo - Movilización contra la jornada laboral de 6x1 en Sao Paulo, Brasil. - Humberto Bispo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Brasil ha aprobado este miércoles una propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) que pone fin al modelo de jornada laboral de seis días de trabajo y uno de descanso (denominada como 6x1), instaurando una semana de cinco días laborables y dos de descanso sin reducción salarial. La medida, que ya recibió luz verde en la Cámara de Diputados en el mes de mayo, será promulgada la próxima semana al no haber sufrido modificaciones.

El texto ha salido adelante con un respaldo de 75 votos a favor y un único voto en contra --el del senador Hamilton Mourao, de la formación de derecha Republicanos-- tras superar las dos rondas de votación reglamentarias en un proceso acelerado. La reforma reducirá la jornada semanal de las 44 horas actuales a 42 horas en un plazo de 60 días tras su promulgación, para fijarla definitivamente en 40 horas un año después.

La aprobación de esta iniciativa se ha erigido como una de las principales bazas de la campaña del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a tan solo once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La holgada mayoría en el Senado fue posible después de que su rival en las urnas, el senador --e hijo del expresidente Jair Bolsonaro-- Flávio Bolsonaro, y los principales partidos de la oposición decidieran respaldar el texto, asumiendo que rechazar o dificultar una medida tan popular a escasos días de los comicios podría suponer un castigo electoral para la candidatura conservadora.

Pese a dar su voto a favor, Bolsonaro ha defendido la necesidad de buscar alternativas que permitan a los trabajadores negociar horarios más flexibles. "Voy a votar a favor del fin del 6x1, pero defendemos algo aún mejor", aseguró este martes después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra cumpliendo en arresto domiciliario su condena de más 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. El candidato del Partido Liberal (PL) detalló que su defensa de la libre negociación entre empleador y empleado buscaba que este último tuviera la "libertad" de organizar su horario laboral.

Tras conocerse la aprobación del texto, el presidente Lula da Silva ha festejado la decisión del Senado. En un vídeo difundido en redes, el mandatario brasileño ha celebrado la decisión como un triunfo histórico de la movilización popular. "Luchamos, discutimos y presionamos para garantizar que el Congreso votara este año el fin de la 6x1", ha dicho, subrayando que el objetivo final era garantizar a los ciudadanos "más tiempo para descansar, acompañar a los hijos y estar con nuestros seres queridos".

En clave electoral, Lula ha asegurado que "un logro como este jamás será revocado porque no ha sido una conquista burocrática, ha sido una conquista que salió de la calle y de un deseo histórico de la clase trabajadora". Finalmente, el presidente saliente ha querido felicitar expresamente a los ciudadanos que se movilizaron y a los senadores que respaldaron la propuesta, concluyendo que "el pueblo merece respeto" en lo que ha calificado como "un momento extraordinario para el pueblo brasileño".