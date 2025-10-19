El brazo armado de Hamás anuncia el hallazgo de otro cadáver israelí en Gaza y ofrece su entrega

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este domingo del hallazgo del cuerpo de un rehén israelí en la Franja de Gaza y de su intención de entregarlo si se dan las condiciones apropiadas en plena reanudación de los ataques de Israel en el enclave, que ha acusado a la organización palestina de violar el alto el fuego.

"Hoy hemos encontrado el cuerpo de un prisionero israelí durante las operaciones de búsqueda en curso. Lo entregaremos hoy si las condiciones son adecuadas", ha indicado el grupo armado en un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastín', afín a la organización islamista.

Las Brigadas Al Qassam advierten sin embargo de que "cualquier escalada sionista obstaculiza la búsqueda, excavación y recuperación de cuerpos", lo que "retrasa la recuperación de los cuerpos de sus muertos".

El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de septiembre incluía la entrega de los 20 rehenes israelíes vivos retenidos en la Franja de Gaza y de otros 28 cuerpos de israelíes fallecidos. Hasta el momento las milicias gazatíes han entregado doce cuerpos y han advertido de las dificultades de localizar los restos de otros rehenes fallecidos debido a la destrucción causada por la ofensiva israelí.

Este mismo domingo el Gobierno israelí ha ordenado lanzar operaciones militares de represalia tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego con un ataque contra militares en Rafá, en el sur del enclave palestino.

Sin embargo, desde Hamás han asegurado que el contacto con sus unidades en Rafá lleva interrumpido desde la entrada del Ejército israelí en la ciudad, en mayo de 2024, y no tiene constancia alguna de incidentes en la localidad.