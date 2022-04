El británico-neozelandés Richard Bennett, nuevo relator especial de la ONU para los DDHH en Afganistán

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha anunciado el nombramiento del investigador británico-neozelandés Richard Bennett como nuevo relator especial para la situación de los DDHH en Afganistán.

"Me siento honrado de que el consejo me confíe este nuevo mandato como relator especial sobre la situación de los DDHH en Afganistán y me comprometo a trabajar por los derechos humanos de las mujeres, los hombres y los niños afganos amplificando sus voces y comprometiéndome con todos partes interesadas", ha hecho saber.

Bennett, nacido en 1954, trabajó en la ONU como representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y jefe de la sección humanitaria de las operaciones de mantenimiento de la paz en Sierra Leona (2000-01), Timor Oriental(2001-03), Afganistán (2003-07) y Sudán del Sur (2011-13).

De 2007 a 2010 fue representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Nepal, antes de trabajar para Amnistía Internacional entre 2014 y 2017 como director del programa Asia-Pacífico y más tarde como director de la Oficina de Naciones Unidas de Amnistía en Nueva York.

Bennett tiene ante sí la difícil tarea de evaluar la situación de los DDHH en Afganistán bajo el régimen talibán que reconquistó el país en verano del año pasado; uno que no ha sido legitimado por ningún gobierno internacional y que ha sido acusado ya de coartar los derechos y las libertades de las minorías y la población vulnerable, principalmente las niñas del país.