El brote de ébola cumple seis meses como el más mortal de RDC y en medio de problemas para contenerlo

Archivo - Trabajadores sanitarios trasladan a un paciente en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo (RDC), en el contexto del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el país africano (archivo) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC) cumple este domingo seis meses convertido ya en el más mortal en la historia del país --y la segunda hasta la fecha a nivel mundial, con alrededor de 5.500 fallecidos-- y entre alertas internacionales sobre la expansión de la enfermedad y la insuficiencia de la respuesta movilizada para hacer frente a la crisis.

Las autoridades declararon el brote el 15 de mayo en Ituri (noreste), en esta ocasión a causa de la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado. Desde ese momento se ha expandido a otras siete provincias, dejando además casos vinculados en Uganda, Kenia y Nigeria.

La situación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) dos días después de que el brote --que implicó en un primer momento ocho casos confirmados por laboratorio, 246 casos sospechosos y 80 muertes de casos sospechosos Ituri, además dos casos y un muerto en Uganda-- suponía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), por lo que apeló a adoptar medidas en consecuencia.

Sin embargo, seis meses después el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha confirmado en torno a 11.200 casos y 5.500 muertos, con una rápida expansión que se vio reflejada en el hecho de que la barrera de los mil contagios se superara en los primeros 40 días, en comparación con los más de 230 que fueron necesarios en el caso del brote de 2018, que concluyó en 2020 con 3.470 casos y 2.280 víctimas mortales.

De esta forma, las proyecciones registradas hasta la fecha apuntan a que este brote --cuya cepa es menos mortífera que otras como la Zaire, con mortalidad en el 40%-- podría llegar a superar al mayor brote registrado hasta la fecha a nivel mundial, el documentado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, ha reconocido que, a pesar de los progresos obtenidos a la hora de contener la transmisión en el este del país, aún siguen identificándose entre 400 y 500 casos de ébola cada semana, una tendencia vinculada con los contagios en zonas rurales y de difícil acceso pese a la "reducción significativa" en algunos epicentros, especialmente Bunia, Mongbwalu, Rampara y Nizi, en Ituri.

Ihekweazu ha lamentado además el impacto de la inseguridad sobre la respuesta al brote, tras las decenas de ataque registrados en los últimos meses en el este de RDC -algunos ejecutados por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico--, que han dejado cientos de víctimas y han provocado miles de desplazados.

"Hemos visto muchísimos ataques contra el sistema sanitario, ataques contra las comunidades, ataques contra quienes brindan atención médica y personas que han perdido la vida, enfermeras en funerales", ha dicho. "Por lo tanto, debemos seguir trabajando con la comunidad, y esto es muy importante. También debemos trabajar con los grupos específicos que instigan estos ataques", ha esgrimido.

A ello se suman los temores y especulaciones difundidos entre la población sobre el virus y los centros de tratamiento, según el Comité Internacional de Rescate (IRC), que afirma que ha documentado más de 80 de estos rumores, incluidos que los que acuden a buscar tratamiento "no vuelven vivos", lo que alimenta la desconfianza a la respuesta sanitaria.

UNA EPIDEMIA "FUERA DE CONTROL"

Por su parte, la organización no gubernamental ha alertado de que la epidemia se encuentra "fuera de control" y ha apuntado a "una preocupante desconexión entre los considerables recursos movilizados para la respuesta y lo que realmente llega a los pacientes, al personal de primera línea y a las comunidades".

"A pesar de las enormes cantidades de dinero destinadas a la respuesta, muchos trabajadores de primera línea se ven obligados a intentar contener el brote con las manos y los bolsillos vacíos", ha subrayado el presidente internacional de MSF, Javid Abdelmoneim.

"Nuestros equipos a menudo se quedan sin palabras ante las disfunciones y fallos en la respuesta que presencian en muchas zonas. Tras seis meses, esta situación es sencillamente inaceptable", ha destacado, antes de especificar que "los datos recopilados por MSF ilustran la gravedad del problema".

En este sentido, ha detallado que desde el inicio de la respuesta, solo el 9% de los pacientes con ébola tratados por equipos de la ONG en Ituri "había sido identificado previamente como contacto por el sistema de vigilancia". "Aunque la desconfianza de la comunidad dificulta el rastreo de contactos, es esencial introducir mejoras urgentes en la supervisión, el personal y el apoyo operativo", ha aseverado.

La organización ha expresado además su preocupación por lo que describe como "una excesiva concentración de esfuerzos" en determinadas zonas, en detrimento de "otros focos donde las necesidades son cada vez más urgentes y que están quedando desasistidos", con la provincia de Alto Uélé como un ejemplo de estas zonas olvidadas por la respuesta al brote de ébola.

"Son muy pocos los equipos de respuesta que operan más allá del foco inicial para hacer frente a la propagación del virus en otras zonas del país gravemente afectadas", ha lamentado Abdelmoneim, quien ha alertado del riesgo de "pasar años intentando constantemente ponerse al día con este brote". "No se trata solo de una cuestión de eficacia operativa, sino también de restablecer la confianza entre las comunidades que ya han pagado un precio enorme", ha apostillado.

UNA CRISIS MULTIFORME

En este contexto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha incidido en el impacto de la enfermedad sobre la infancia y ha lamentado que los avances en la respuesta no evitan que los niños sigan haciendo frente a un alto coste por el brote, dado que, además del riesgo de infección, muchos han perdido a sus padres o cuidadores, no han recibido protección ni atención médica esenciales y han visto interrumpida su educación.

Así, los menores representan el 28% de los casos confirmados, pero el 35% de las muertes, una situación especialmente acentuada en los menores de cinco años, que suponen el 14% de los contagios, pero el 21% de los fallecidos -con una tasa de mortalidad que ronda el 72%--. Además, cerca del 80% de las muertes infantiles tienen lugar fuera de los centros de tratamiento de ébola e, incluso cuando logran acceder a la atención médica, a menudo llegan demasiado tarde.

UNICEF ha hecho por ello hincapié en que el acceso a los servicios sanitarios sigue siendo limitado y ha puesto como ejemplo que entre enero y septiembre, los partos en centros de salud en las zonas sanitarias afectadas por el ébola en Kivu Norte disminuyeron casi un 18% en comparación con el año anterior, mientras que en Tshopo, casi un 11% menos de niños recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y la vacunación con la primera dosis contra el sarampión disminuyó en las tres provincias que informaron datos, hasta un 7,6% en Kivu Sur.

El brote, junto con el conflicto y el desplazamiento de población, está provocando un agravamiento de la crisis humanitaria, en el que se prevé que la cifra de personas en niveles de inseguridad alimentaria grave pueda superar los 30 millones a mediados de 2027, un dato que supondría un máximo histórico en el país africano.

Por ello, tanto la ONU como diversas ONG han redoblado sus llamamientos a reforzar la respuesta, especialmente tras los casos detectados en país vecinos, que han hecho temer una expansión internacional que dificultaría enormemente las labores sanitarias y podría tener importantes impactos a nivel económico y social.