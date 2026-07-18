El brote de ébola en RDC deja más de 860 muertos tras la confirmación de 36 fallecidos más en las últimas horas

Trabajadores médicos se protegen contra el ébola en un centro de atención contra el ébola en Bunia (RDC)
Trabajadores médicos se protegen contra el ébola en un centro de atención contra el ébola en Bunia (RDC) - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 18 julio 2026 13:26
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MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último balance oficial del brote de ébola que azota el norte y el noreste de República Democrática del Congo (RDC) eleva a 864 los muertos por la enfermedad, 36 más desde la estimación anterior publicada el viernes por las autoridades congoleñas.

Hasta ahora hay 2.181 casos confirmados, incluidos 722 pacientes aislados u hospitalizados y 412 personas recuperadas. La tasa de letalidad se sitúa en el 39,6%, mientras que la tasa global de rastreo de contactos es del 66,9%.

La conflictiva provincia de Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia, con 44 nuevos casos confirmados y 20 nuevas recuperaciones.

Naciones Unidas ha revisado de su Plan de Respuesta Humanitaria que eleva la petición de fondos de 1.400 millones a 2.300 millones de dólares (de unos 1.220 a cerca de 2.010 millones de euros), incluidos 313 millones de dólares (alrededor de 273 millones de euros) dedicados a la respuesta frente al ébola. El plan revisado busca dar asistencia a un total de 10,8 millones de personas de cara a final de año.

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