El brote de ébola en RDC deja ya más de 4.300 muertos y cerca de 9.000 casos desde mediados de mayo

Imagen de archivo de un trabajador sanitario durante el brote de ébola en RDC.
Imagen de archivo de un trabajador sanitario durante el brote de ébola en RDC. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 12 octubre 2026 10:58
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MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este lunes a más de 4.300 muertos a causa del brote de ébola declarado en mayo, que deja hasta la fecha cerca de 9.000 casos y que desde hace meses es el más mortífero en la historia del país africano y el segundo más mortal a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha afirmado en su último boletín que hasta la fecha se han registrado 8.978 contagios y 4.336 fallecidos, incluidos 64 casos y 21 muertos durante las últimas 24 horas. Estos datos reflejan una tasa de letalidad del 48,3%.

En este sentido, ha apuntado a que en estos momentos hay 945 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que 2.356 han recibido el alta tras superar la enfermedad. El organismo ha agregado que la tasa de seguimiento de los contactos se sitúa en el 81%.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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