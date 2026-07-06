El brote de ébola en RDC supera los 500 muertos y ronda los 1.600 casos confirmados

Trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento del ébola en República Democrática del Congo. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas han perdido la vida por causa del brote de ébola declarado a mediados del pasado mes de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC), el cual ronda los cerca de 1.600 casos confirmados.

Concretamente, el último balance publicado por las autoridades congoleñas con corte de 4 julio informa de 506 decesos y 1.561 casos confirmados, lo que supone 33 nuevos contagios y 14 muertes más en las últimas 24 horas.

A su vez, el Ministerio de la Comunicación de RDC ha destacado que se han recuperado 14 personas, respecto del balance anterior, por lo que el número de recuperaciones asciende a 253 personas, mientras que se mantienen en tratamiento 628 pacientes.

Como epicentro de la enfermedad en el país se mantienen las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, manteniéndose en ellas las labores de vigilancia, ensayos clínicos y seguimiento de los contactos para reforzar la respuesta ante la cepa Bundibungyo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avisado que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo", lo que convierte el brote en un evento extraordinario, agravado por los constantes desplazamientos de población debido a los combates entre Ejército y milicias que llevan asolando estas regiones desde hace años.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.