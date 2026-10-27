El brote de ébola en RDC supera la barrera de los 10.000 casos y se acerca al umbral de los 4.900 muertos

Un trabajador sanitario junto a un paciente de ébola en un centro de tratamiento en Bunia, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en una fotografía de archivo - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha superado ya el umbral de los 10.000 casos, con cerca de 4.900 muertos, en medio de las alarmas a nivel local e internacional por la rápida expansión de la enfermedad, que ha afectado a varios países vecinos.

El último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recoge que hasta ahora se han registrado 10.060 contagios y 4.887 fallecidos, incluidos 96 casos y 46 muertos durante el último día, con una tasa de letalidad total del 48,6%. Asimismo, 2.684 personas se han recuperado, con la tasa de seguimiento de los contactos en el 81,6%.

Así, la provincia de Ituri sigue siendo el epicentro, con el 71,7% del total de casos, si bien durante el último día acumula solo el 33,3% de los contagios, una muestra de la expansión del virus a otros puntos del país, con un total de ocho provincias afectadas --Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé, Ubangi Norte y Ubangi Sur, además de Ituri--.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria vinculados al brote en RDC, provocado por la cepa Bundibugyo --que no tiene vacuna ni tratamiento aprobado--, lo que ha llevado a varios países de la región a reforzar la vigilancia para intentar contener la propagación de la enfermedad.