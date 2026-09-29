El brote de ébola en RDC supera la barrera de los 8.100 casos, con más de 3.900 muertos

Archivo - Fotografía de archivo de la construcción de un centro de tratamiento de ébola en Beni, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de casos confirmados de ébola a causa del brote declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC) ha superado ya la barrera de los 8.100, con más de 3.900 fallecidos, según el último balance facilitado por las autoridades, en el que es desde hace semanas el brote más mortífero de esta enfermedad en la historia del país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado que hasta ahora se han confirmado 8.116 casos y 3.924 muertos, antes de agregar que en estos momentos hay 817 pacientes hospitalizados o en aislamiento, con una tasa de letalidad que en estos momento se sitúa en el 48,3%.

Asimismo, ha destacado que hasta ahora 2.088 personas han recibido el alta después de superar la enfermedad y ha cifrado la tasa de seguimiento de los contactos en el 75,9%, a la baja durante los últimos días, ante los temores sobre la continuada expansión del virus en RDC.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.