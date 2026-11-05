El brote de ébola supera el umbral de los 10.600 casos y roza el de los 5.200 muertos desde mediados de mayo

Archivo - Trabajadores sanitarios en Bunia, en República Democrática del Congo (RDC), en el marco del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el país (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han señalado que el brote de ébola ha superado ya el umbral de los 10.600 casos desde mediados de mayo, un periodo inferior a seis meses en el que se han notificado cerca de 5.200 muertos.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín que hasta la fecha se han registrado 10.668 contagios y 5.198 fallecidos, incluidos 62 casos y 34 muertos durante el último día, para una tasa de letalidad global del 48,7%.

Asimismo, ha señalado que en estos momentos hay 1.056 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que 2.881 personas se han recuperado de la enfermedad y han recibido el alta hospitalaria. Por su parte, la tasa de seguimiento de los contactos es de 83,9%.

El brote deja ocho provincias afectadas --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Norte y Ubangi Sur--, con Ituri como epicentro, con el 70,2% del total de los contagios, una cifra a la baja durante las últimas semanas por el aumento de los casos en otras zonas del país.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria --declarada libre tras evacuar a Suiza a la única paciente-- vinculados al brote en RDC, después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos.