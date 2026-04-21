Bruselas acogerá en mayo una cita internacional para reclamar a Rusia la vuelta a Ucrania de niños secuestrados

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bruselas acogerá el próximo 11 de mayo la primera reunión de alto nivel internacional para apoyar a Kiev en su reivindicación para que Rusia devuelva a los miles de menores ucranianos que mantiene secuestrados desde que lanzó la invasión y que Ucrania cifra en "más de 20.000 menores".

Esta iniciativa, coordinada por la Unión Europea y Canadá, busca apoyar la labor de Ucrania en "la localización, el retorno y la reintegración de los niños", al tiempo que la comunidad internacional respalda los esfuerzos para exigir la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por parte del régimen de Vladimir Putin.

Del mismo modo, se espera que los participantes, cuya lista no ha sido comunicada aún, avancen en los debate sobre cómo "intensificar" las sanciones coordinadas contra los responsables de los crímenes derivados de la guerra de invasión.

Asimismo, analizarán las recomendaciones elaboradas por la sociedad civil y la comunidad de expertos durante la Jornada de Expertos de la Sociedad Civil, que tendrá lugar en Kiev el 30 de abril, según ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

"La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha costado más que territorio y vidas: ha robado infancias", ha lamentado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un comunicado para respaldar la celebración de la cita internacional de mayo con la que espera "unir al mundo para exigir justicia".

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, representarán al bloque comunitario, que copresidirán la reunión junto al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand.