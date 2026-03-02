Bruselas busca reforzar la cooperación con Senegal en control de fronteras y deportaciones

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los comisarios de Interior y Migración, Magnus Brunner, y de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, han viajado a Senegal para negociar un refuerzo de la cooperación en materia de control de fronteras y para agilizar las deportaciones de migrantes a los que se rechaza el asilo en la Unión Europea, como parte de la nueva asociación estratégica que negocia Bruselas con el país africano.

En sus dos días de agenda, Brunner y Síkela prevén encuentros con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, y otros representantes políticos, así como con jóvenes empresarios. También marcarán el compromiso de la UE con el programa operativo conjunto para fortalecer la capacidad de Senegal para asegurar sus fronteras y realizar operaciones en alta mar.

Bruselas ve en Senegal un "socio clave" en la "frágil" región del Sahel y por ello busca con estos contactos potenciar las relaciones en materia de inversión y seguridad con "un socio estable y fiable", como elemento clave para la estrategia europea de seguridad y migración.

El Ejecutivo comunitario destaca que las negociaciones con Senegal para estrechar la cooperación combina una "sólida agenda de inversiones" en el marco del programa 'Global Gateway' con el que la Unión busca contribuir al desarrollo de sectores clave en países terceros --como la energía, la era digital o transportes--, al tiempo que se potencia la colaboración en seguridad, la lucha contra el tráfico de migrantes y se agilizan los retornos de migrantes sin derecho a protección en la UE.

Así las cosas, los servicios comunitarios defienden que con el viaje de los dos comisarios se subraya la visión integrada de "invertir en oportunidades económicas" al tiempo que se "fortalece la cooperación" en áreas de interés como la seguridad, con el objetivo de "construir relaciones mutuamente beneficiosas con socios estratégicos de todo el mundo".

Además, Bruselas considera que "responder a las aspiraciones de la juventud africana a la vez que se reduce la presión migratoria ilegal, contribuye también a la estabilidad de la región y protege los intereses europeos".