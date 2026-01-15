Bruselas considera que Groenlandia está cubierta por la cláusula de defensa mutua de la UE

Archivo - Imagen de archivo de las banderas de Groenlandia y Dinamarca. - Steffen Trumpf/dpa - Archivo

BRUSELAS, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea considera que Groenlandia está cubierta por la cláusula de defensa mutua de la UE prevista en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), ya que es parte del territorio de Dinamarca, un Estado miembro de la Unión, según han indicado a Europa Press fuentes comunitarias.

La isla del Ártico, que no forma parte del bloque comunitario pero pertenece de forma autónoma al Reino de Dinamarca, está cubierta bajo el paraguas del artículo 42.7 --según esas mismas fuentes--, que dicta que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás "le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance".

De este modo, si Groenlandia fuera atacada por un país externo, como en el caso de Estados Unidos --que no disimula sus pretensiones de hacerse con la isla alegando motivos de seguridad nacional--, Dinamarca podría solicitar ayuda y el resto de Estados de la UE deberían prestar asistencia en respuesta.

Esta ayuda, eso sí, no está especificada, se ve "caso por caso" y podría ir desde apoyo diplomático, asistencia técnica o médica, hasta ayuda civil o militar. Solo se reclama que la ayuda se ofrezca en línea con el derecho a la legítima defensa y sin prejuzgar "el carácter específico de la política de seguridad de determinados Estados miembro", como los que apuestan por la neutralidad.

El artículo 42.7 del TUE fue introducido con el Tratado de Lisboa. Establece su umbral jurídico: "una (I) agresión armada (II) en el territorio de un Estado miembro. El ataque debe originarse en el exterior y su ámbito cubre ataques por parte de actores estatales y no estatales. Si se cumplen estas condiciones, corresponde a los Estados miembro tomar la decisión política y soberana de invocar esta cláusula".

Una vez activada, crea "una obligación jurídicamente vinculante" para todos los Estados miembro de prestar "asistencia al Estado miembro atacado". Y, aunque no prevé un papel explícito de las instituciones de la UE, un Estado miembro atacado sí puede solicitar coordinación de la ayuda que den los otros países.

Con todo, y tal como recoge el TUE, los "compromisos y la cooperación" deberán ajustarse a los ya adquiridos en el marco de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que son, para los Estados miembro, "el fundamento de su defensa colectiva".

SOLO HA SIDO ACTIVADO UNA VEZ POR FRANCIA EN 2015

La única vez que ha sido activado este artículo fue en 2015, tras los ataques terroristas del 13 de noviembre en París en varios puntos de la ciudad, momento en el que Francia pidió asistencia de la Unión Europea y reclamó a los Estados miembro que incrementaran sus contribuciones a la lucha internacional contra el terrorismo.

Esto permitió a Francia reforzar la 'Operación Sentinelle', puesta en marcha tras los atentados terroristas de Charlie Hebdo en enero de 2015, que desplegó alrededor de 10.000 soldados y 4.700 policías y gendarmes por todo el país.

No obstante, existen dudas legales sobre si este artículo aplicaría en el caso de una agresión a Groenlandia, que si bien pertenece a Dinamarca, no forma parte de la Unión Europea, ya que se salió de la antigua Comunidad Económica Europea (CCE) en 1995.

VON DER LEYEN ELUDE EL DEBATE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha eludido responder en sendas ruedas de prensa celebradas este miércoles y jueves sobre si la Unión Europea estaría obligada a intervenir y dar apoyo a Groenlandia en el caso de que Estados Unidos lanzara una operación militar allí.

"No es una pregunta aplicable ahora", es lo máximo que ha llegado a decir la jefa del Ejecutivo comunitario, que no obstante recordó este miércoles que "más allá de las especulaciones", Groenlandia "es parte de la OTAN" y que, si se habla de seguridad en el Ártico, es uno de los "asuntos esenciales" para la Alianza Atlántica.

"Así pues, la OTAN es una forma de integrar los diferentes intereses que existen allí. Pero el Ártico y la seguridad del Ártico también son cuestiones que interesan a la Unión Europea", agregó Von der Leyen, mencionado el lema de la alianza, que es 'uno para todos, todos para uno'.

Ya este jueves, desde Chipre, donde el Colegio de Comisarios ha acudido con ocasión de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE, la conservadora alemana ha dicho que Groenlandia puede contar con la Unión Europa "política, económica y financieramente".

"Y en lo que respecta a su seguridad, los debates sobre la seguridad del Ártico son, ante todo, una cuestión fundamental para la OTAN. Pero también quiero destacar que tanto el Ártico como la seguridad del Ártico son temas importantes para la Unión Europea y revisten una enorme importancia para nosotros", ha proseguido.

Von der Leyen ha proseguido afirmando que la UE continuará su trabajo en materia de seguridad del Ártico con sus aliados y socios, "incluido Estados Unidos".