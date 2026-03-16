Bruselas coordina con TikTok, Meta y otras grandes plataformas reacción ante bulos en campaña electora húngara

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado este lunes de que las 44 plataformas que participan en el sistema de respuesta rápida contra la desinformación en redes sociales, incluidas TikTok y Meta, han activado el mecanismo con el que cooperarán con verificadores y sociedad civil para detectar posibles campañas de desinformación de cara a las elecciones en Hungría y tomar medidas si fuera necesario contener intentos de injerencia.

"Es una muy buena noticia", ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, quien ha recordado que este mecanismo nació como código de conducta para las grandes plataformas, pero que, aún manteniendo su vocación "voluntaria", tiene ahora su encaje legal bajo el paraguas de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

El portavoz ha subrayado que las elecciones son una competencia exclusiva nacional de los Estados miembro, cuyo resultado depende únicamente de los ciudadanos, pero que la Unión Europeo y sus países deben demostrar capacidad de resistencia frente a los intentos de injerencia y que sus democracias son "suficientemente fuertes"; después de conceder que "los intentos de injerencia por parte de Rusia no son nuevos".

En este contexto, este sistema voluntario de alerta permite a las plataformas signatarias cooperar junto a verificadores y organizaciones de la sociedad civil para "asegurar que, en el contexto de elecciones, pueden rápidamente alertar potenciales interferencias, campañas de desinformación".

En este caso, tras una reunión el pasado viernes en coordinación con Bruselas, las plataformas decidieron activar el mecanismo de alerta para el caso de las elecciones en Hungría, por lo que permanecerá activo para este caso "hasta una semana después" de los comicios, que tendrán lugar el próximo 12 de abril.

Con este marco, el objetivo es que cada plataforma vigile de manera activa sus redes para detectar eventuales campañas para difundir bulos o favorecer, por ejemplo, la injerencia del Kremlin y, en caso de que ocurra, poder alertar con celeridad al resto de plataformas para valorar posibles medidas para contener la difusión de esos contenidos ilegales o impedir que sean promovidos.