Bruselas desembolsa 123 millones a países de los Balcanes para reformas que les alineen con estándares UE

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en una rueda de prensa en la Comisión Europea. - EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha desembolsado algo más de 123 millones de euros a países de los Balcanes occidentales para ayudarles en la ejecución de reformas que les alineen con los estándares de la Unión Europea, como parte del plan de crecimiento que la UE acordó con la región.

El mayor tramo será para Albania, país que recibirá 99,3 millones de euros, de los que 46,2 se destinarán directamente a las arcas públicas del país, mientras que el resto se canalizará a través de proyectos de infraestructuras dentro del marco de inversión para los Balcanes Occidentales.

Montenegro, por su parte, recibirá el que será el segundo pago dentro de este programa y que asciende a 8,1 millones de euros, de los que 3,8 alimentarán el presupuesto del Estado y el resto a infraestructuras.

Macedonia del Norte, por su parte, cobrará 16 millones en el que será también el segundo desembolso. Algo más de la mitad, 8,6 millones, financiarán proyectos de infraestructuras y el resto engrosará las arcas públicas.

El objetivo en general es apoyar proyectos de infraestructura en áreas como el transporte sostenible, las energías limpias, el desarrollo digital y el desarrollo del capital humano, en estrecha colaboración con los socios de los Balcanes occidentales y las instituciones financieras internacionales.