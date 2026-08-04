Bruselas desvincula la regularización de migrantes de la crisis de Ceuta aunque la ve una "mala señal" para Europa

Archivo - El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, participa en una reunión ministerial europea sobre política migratoria - Sven Hoppe/dpa - Archivo

BRUSELAS 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado este martes que la Comisión Europea no aprecia un "nexo directo" entre la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno español y la crisis migratoria registrada la pasada semana en Ceuta, aunque ha advertido de que este tipo de medidas envían una "mala señal" al resto de la Unión Europea.

"No vemos que haya un nexo directo entre regularizaciones y los incidentes en Ceuta", ha señalado en Bruselas durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE, tras las críticas emitidas en los últimos días por parte de 22 Estados miembro contra la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, el comisario ha reiterado las reservas de Bruselas respecto a este tipo de procesos extraordinarios y ha advertido de que, aunque la regularización es competencia de los Estados miembro y, en el caso de España, responde a la situación de personas procedentes principalmente de Latinoamérica que comparten "la misma lengua" y "la misma cultura", este tipo de medidas no constituyen "una buena señal frente al resto de Europa".