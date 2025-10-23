Bruselas ofrece 20 millones en ayudas para reparar y proteger cables submarinos

Archivo - La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, en un acto en Alemania. - Oliver Berg/dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha ofrecido este jueves ayudas por valor de 20 millones de euros para proyectos que refuercen la protección de cables submarinos en Europa, en respuesta a la oleada de ataques que sufrieron estas infraestructuras en el mar Báltico a principios de año.

Con estos fondos Bruselas apoyará la creación de centros regionales de cables y la puesta en marcha de test de resistencia de las infraestructuras de cables submarinos.

En concreto, una convocatoria de 10 millones se dedicará a establecer centros regionales de cables, con el objetivo de mejorar la detección en tiempo real y la respuesta rápida ante incidentes. Otra partida de 10 millones se usará para la preparación y las pruebas de infraestructuras críticas.

"Estas nuevas oportunidades de financiamiento de la UE nos ayudarán a fortalecer la resiliencia de las redes de cables submarinos de Europa, nuestras líneas de vida digitales", ha defendido la vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen.