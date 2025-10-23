Bruselas ofrece 20 millones en ayudas para reparar y proteger cables submarinos

La Comisión Europea ha ofrecido este jueves ayudas por valor de 20 millones de euros para proyectos que refuercen la protección de cables submarinos en Europa, en respuesta a la oleada de ataques que sufrieron estas infraestructuras en el mar Báltico a principios de año.

Con estos fondos Bruselas apoyará la creación de centros regionales de cables y la puesta en marcha de test de resistencia de las infraestructuras de cables submarinos.

En concreto, una convocatoria de 10 millones se dedicará a establecer centros regionales de cables, con el objetivo de mejorar la detección en tiempo real y la respuesta rápida ante incidentes. Otra partida de 10 millones se usará para la preparación y las pruebas de infraestructuras críticas.

"Estas nuevas oportunidades de financiamiento de la UE nos ayudarán a fortalecer la resiliencia de las redes de cables submarinos de Europa, nuestras líneas de vida digitales", ha defendido la vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen.

