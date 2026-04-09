Bruselas pide explicaciones a Hungría ante la "alarmante posibilidad" de que se coordinara con Rusia contra la UE

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con quien el Gobierno húngaro coordinó su posición en las negociaciones con el resto de la UE. - Sergei Bulkin / Zuma Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confiado este jueves en que el Gobierno húngaro de Viktor Orbán ofrezca "explicaciones con carácter de urgencia" ante la "alarmante posibilidad" de que se coordinara con el Kremlin en contra de los intereses y seguridad de la Unión Europea, después de que la víspera una investigación periodística revelara que Budapest se ofreció a remitir documentos confidenciales de los 27 a Moscú.

"Las supuestas revelaciones de ese reportaje de investigación ponen de manifiesto la alarmante posibilidad de que el Gobierno de un Estado miembro se coordinara con Rusia y actuara así activamente contra la seguridad y los intereses de la UE", ha alertado la portavoz jefe del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho.

De este modo, la portavoz comunitaria ha subrayado que se trata de una situación "extremadamente preocupante" y que a ojos de Bruselas le corresponde "al Gobierno del Estado miembro en cuestión explicarse por sí mismo con carácter de urgencia".

"La presidenta (Von der Leyen) abordará este asunto a nivel de líderes", ha zanjado la portavoz del Ejecutivo comunitario, sin aclarar si se refiere a la próxima cumbre informal que los líderes de la Unión tendrán los próximos 23 y 24 de abril en Nicosia o prevé tratar el asunto de manera bilateral con alguno de ellos previamente.

El miércoles, un consorcio de medios de investigación --como VSquare, ICJK y Delfi-- publicaron nuevas informaciones sobre la coordinación entre Budapest y Moscú para bloquear decisiones internas de la Unión, incluido el audio de una conversación del ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, con su contraparte ruso, Sergei Lavrov, en la que el primero se ofrece a enviar al segundo documentos discutidos entre los 27 sobre la posible adhesión de Ucrania al bloque.

En la llamada entre ambos, se escucha a Lavrov interesándose sobre las condiciones que la UE fijaría para el proceso de adhesión de Ucrania y cómo el ministro húngaro se ofrece a hacerle llegar los documentos a través de la Embajada de Hungría en Moscú, sin precisar de qué papeles se trata en concreto.

En todo caso, las filtraciones del miércoles que evidencian el entendimiento del Gobierno de Orbán con el Ejecutivo de Vladimir Putin no son las primeras que se publican en las últimas semanas, pero sí las que han recibido una reacción más contundente desde Bruselas, que hasta ahora había optado por mantener una posición discreta para no impactar en las inminentes elecciones que celebra Hungría este próximo domingo.

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, mantuvo a finales de marzo una llamada con Szijjarto tras las primeras revelaciones aparecidas en la prensa sobre sus contactos con Lavrov, para recordarle el "el deber legal de cooperación sincera" que todos los Estados miembro tienen para con la UE. Apenas trascendieron detalles de aquella conversación, más allá de que se celebró, aunque no impidió que el jefe de la diplomacia húngara se jactara en declaraciones a la prensa de que mantiene contactos frecuentes con países terceros, incluido Rusia.