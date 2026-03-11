Bruselas promete más vuelos humanitarios a Líbano y cifra la ayuda humanitaria de la UE en 100 millones

Archivo - Un miembro del equipo de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) supervisa la carga del material humanitario destinado a la población de Gaza. Aeropuerto de Ostende-Brujas - NICOLASLANDEMARD.COM - Archivo

BRUSELAS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido este miércoles más vuelos humanitarios hacia Líbano y ha cifrado en 100 millones de euros la ayuda proporcionada al país de Oriente Próximo, que está bajo el ataque de Israel contra presuntos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en el marco del conflicto desatado en la región.

Así lo ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales tras mantener una conversación telefónica con el presidente libanés, Joseph Aoun, a quien ha expresado "la solidaridad de Europa con Líbano y con su pueblo".

"Estamos proporcionando 100 millones de euros en ayuda humanitaria. Ayer entregamos más de 40 toneladas de suministros y tenemos previsto organizar más vuelos humanitarios", ha detallado la conservadora alemana en su mensaje.

En este sentido, Von der Leyen ha la decisión del Gobierno libanés de prohibir todas las actividades militares de Hezbolá y su llamamiento a poner fin a todas las hostilidades. "Debemos garantizar un Líbano soberano y estable para su población", ha zanjado.

La Comisión Europea anunció el lunes que movilizaría fondos de ReliefEU, su herramienta de respuesta de emergencia para proporcionar asistencia rápida y dirigida en casos de crisis o de desastres repentinos, para ayudar a 130.000 personas en Líbano, aunque no se había detallado con qué cantidad de dinero.