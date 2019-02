Buhari logra la reelección como presidente de Nigeria

Actualizado 27/02/2019 0:13:30 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha logrado la reelección en los comicios celebrados el sábado en el país africano, según los datos oficiales publicados por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) a lo largo de los últimos dos días.

El organismo ha detallado que Buhari se ha impuesto en 19 de los 36 estados del país, mientras que el opositor y exvicepresidente Atiku Abubakar ha logrado la victoria en los otros 17, además del Territorio de la Capital Federal. El resto de candidatos ha recabado una cantidad de votos marginal.

Asimismo, ha cifrado en más de 15 millones el número de papeletas recabadas por Buhari, con una diferencia de casi cuatro millones respecto a su más cercano seguidor.

El Partido Democrático del Pueblo (PDP) de Abubakar ha reclamado durante la jornada a la comisión electoral que detenga el anuncio de los resultados de las elecciones parlamentarias y cancele los resultados en cuatro estados del país.

La formación opositora ha subrayado que su petición va en línea con "el compromiso de celebrar elecciones transparentes, libres y justas" y ha exigido a la comisión que entregue a todos los partidos "los datos sobre los lectores de tarjeta en los colegios electorales".

Asimismo, ha reclamado que se cancelen los resultados en los estados de Borno, Nasarawa, Yobe y Zamfara, según el portal local de noticias Pulse. En todos ellos se ha impuesto el mandatario, si bien en el momento de la petición algunos de los resultados no habían sido anunciados.

Tras el inicio del anuncio el lunes de los primeros resultados, el presidente del PDP, Uche Secondus, recalcó que los mismos son "incorrectos e inaceptables", tal y como informó la agencia de noticias Reuters.

Según la CENI, Buhari se ha impuesto en Bauchi, Borno Ekiti, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Ogun, Osun, Sokoto, Yobe y Zamfara.

Por su parte, Abubakar lo ha hecho en Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bayelsa, Benue, Cross Rivers, Delta, Ebonyi, Edo, Enugu, Imo, Plateau, Rivers, Taraba, Territorio de la Capital Federal, Ondo y Oyo.

EL APLAZAMIENTO ELECTORAL

Las elecciones se celebraron el sábado, una semana después de lo previsto a consecuencia de un aplazamiento de última hora anunciado el 16 de febrero, horas antes de la apertura de los colegios electorales.

La decisión del organismo fue criticada por la clase política, incluido Buhari, quien llegó a pedir que se investigue la "incompetencia" de la comisión. La decisión supuso además un coste de 1.500 millones de dólares para las arcas públicas, según la Cámara de Comercio e Industria de Lagos.

Buhari accedió a la Presidencia en 2015 --en la que fue la primera transición democrática desde el fin de la junta militar en 1999-- con la promesa de luchar contra la corrupción y acabar con Boko Haram, si bien la crisis económica se ha agudizado, el grupo se ha escindido y aumentado sus ataques y la inseguridad ha aumentado a causa de los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre pastores y agricultores en la franja central del país.

Buhari --que incluso tuvo que salir a desmentir rumores sobre la existencia de un doble suyo ante sus largas ausencias por motivos de salud-- hizo girar su campaña electoral en torno a la lucha contra la "maldición" de la corrupción, apuntando veladamente contra Abubakar, que figuró junto a su esposa en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre prácticas corruptas.

Sin embargo, su imagen se vio resentida durante su mandato por la práctica ausencia de apertura de casos contra miembros de su partido, dado que la mayoría han estado centrados en opositores, lo que ha llevado a parte de la población a sospechar de la campaña. Asimismo, su decisión de cesar al presidente del Supremo a pocos días de las elecciones generó numerosas críticas.

Por su parte, Abubakar se presentó como una persona enérgica y dispuesta a actuar, en contraste con la imagen de pasividad de Buhari. "Una cosa es prometer y otra hacer esas cosas. No soy de los que hacen grandes promesas. Más que promesas, creo en políticas" dijo durante la presentación de su campaña, bajo el lema 'Get Nigeria Work Again' ('Hagamos que Nigeria funcione de nuevo'), similar al usado por Donald Trump en su campaña a la Presidencia de Estados Unidos.

Abubakar esperaba replicar la hazaña de Buhari de ganar una elección presidencial al cuarto intento. Antes de que Buhari asumiera el cargo en 2015, el PDP había sido el único partido en el poder desde la transición del país de África occidental al gobierno civil en 1999.

CERCA DE 50 MUERTOS

Por otra parte, Situation Room, que incluye a más de 70 grupos de la sociedad civil, ha elevado a 47 el número de muertos durante la jornada electoral, según Reuters. En su primer balance habló de 37 fallecidos.

Asimismo, durante la jornada han muerto 27 personas en un ataque perpetrado en el estado nigeriano de Kaduna (centro), en una aparente represalia por un ataque perpetrado en la zona hace cerca de dos semanas, según fuentes locales.

Hasta ahora han muerto más de 260 personas desde el inicio en octubre de la campaña electoral. Estos datos de muertos son inferiores a los de otras citas electorales nigerianas pero, como en otras ocasiones, se espera que los peores disturbios puedan ocurrir después del anuncio de los resultados.

Buhari aseguró el viernes que se habían puesto en marcha "las medidas de seguridad adecuadas" para garantizar que las elecciones se celebraban "en una atmósfera de apertura y paz". Los comicios debían celebrarse el 16 de febrero, si bien fueron aplazados una semana a última hora por problemas logísticos.