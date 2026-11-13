Bukele anuncia la toma del principal estadio de Haití y el hallazgo de varios cráneos humanos en su interior

Archivo - El estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe, Haití, durante la operación en la que las fuerzas especiales salvadoreñas han tomado la instalación. - NAYIB BUKELE EN X

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado este viernes que fuerzas especiales salvadoreñas, en coordinación con la Policía y el Ejército de Haití, han tomado el control del estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe, donde han localizado varios cráneos humanos, para establecer una base operativa desde la que lanzar nuevas incursiones contra las bandas armadas.

"En virtud de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Haití y El Salvador, una operación conjunta en la que participaron la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití, el grupo de trabajo y las Fuerzas Especiales salvadoreñas ha tomado el control y asegurado con éxito el estadio Sylvio Cator. Durante la operación, descubrimos varios cráneos humanos en su interior", ha detallado Bukele a través de un mensaje en redes.

El mandatario salvadoreño ha asegurado que las fuerzas aliadas cuentan actualmente con "la ventaja táctica sobre el terreno" y ha advertido de que el recinto deportivo servirá de plataforma para "seguir avanzando hacia el interior del territorio controlado por las bandas".

Ante la inminente ofensiva, Bukele ha lanzado un nuevo ultimátum a los integrantes de las organizaciones criminales: "Insto encarecidamente a todos los miembros de las bandas a que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva. Aquellos que decidan quedarse y enfrentarse a nuestras fuerzas asumirán las consecuencias", ha espetado.

El despliegue en Puerto Príncipe forma parte del contingente de más de 2.000 efectivos que San Salvador mantiene en territorio haitiano con el objetivo prioritario de localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños --asistentes técnicos aéreos-- que desaparecieron tras sufrir una emboscada de bandas armadas en la ciudad.

En los últimos días, las tropas salvadoreñas ya habían intensificado sus operaciones en el país caribeño, incluyendo bombardeos con los que Bukele asegura haber destruido el cuartel general de la banda 400 Mawozo y el apoyo aéreo a efectivos chadianos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) impulsada por Naciones Unidas.

Por su parte, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, defendió el pasado jueves desde la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid la legitimidad del operativo amparándose en un "arreglo bilateral" con el Gobierno del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, frente a las reticencias expresadas por Estados Unidos sobre el riesgo de descoordinación entre las fuerzas salvadoreñas y las tropas internacionales desplegadas en la isla.