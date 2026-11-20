Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. - Camilo Freedman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que los militares salvadoreños desplegados en Haití están dando "una lección a las pandillas" del país caribeño de la misma forma que sus fuerzas de seguridad hicieron con las maras en El Salvador, durante un discurso pronunciado tras presentar su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los comicios presidenciales de 2027.

Ante sus simpatizantes, el mandatario ha reivindicado que El Salvador se ha convertido en "un ejemplo para los demás países que se están desarrollando" y ha destacado la actuación de los 2.500 soldados salvadoreños enviados a territorio haitiano --tanto para combatir a los grupos armados como para rescatar a cuatro aerotécnicos secuestrados--, asegurando que "han estado dándole una lección a las pandillas de Haití, así como se las dimos a las pandillas de aquí".

En este sentido, Bukele ha contrapuesto los 50.000 efectivos --25.000 soldados y 25.000 policías-- que conforman el dispositivo interno en El Salvador con los 2.500 militares destacados en Haití, a los que ha elogiado afirmando que "son tan valientes" que "han puesto a correr a las pandillas" y que la población haitiana ha salido "en masa a la calle" a agradecer su labor porque "quieren saborear un poco de lo que nosotros tenemos, que es seguridad".

Estas declaraciones se producen después de que la Policía Nacional de Haití (PNH) anunciara este jueves la muerte de al menos 34 presuntos pandilleros en una operación llevada a cabo en la comuna de Martissant, en Puerto Príncipe, una intervención que contó con el apoyo de un grupo vinculado a la empresa de seguridad estadounidense Vectus Global y en la que, según el diario haitiano 'Alterpresse', habrían participado también militares salvadoreños.

El contingente castrense de El Salvador opera en Haití en el marco de las ofensivas contra las organizaciones criminales que controlan amplias zonas de la capital haitiana y sus alrededores, donde además permanecen retenidos los cuatro aerotécnicos salvadoreños cuyo rescate ha situado Bukele entre las prioridades de la misión.