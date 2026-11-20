Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la primera dama salvadoreña, Gabriela Rodríguez, durante la toma de posesión en el Palacio Nacional, en El Salvador - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha presentado a última hora de este jueves en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción como candidato a la Presidencia del país sudamericano de cara a las próximas elecciones que se celebrarán el 28 de febrero de 2027.

"Nosotros estamos arreglando paso a paso todas las cosas y lo que queremos es no parar de seguir a seguir arregando todo nuestro país hasta que lleguemos a la última escuela, al último hospital, a la última unidad de salud, al último cantón y podamos arreglar todo El Salvador", ha declarado el mandatario a las puertas de dicha instancia electoral.

Bukele ha reconocido que "las encuestas son bonitas" y que estas auguran que su formación volverá a "hacer historia otra vez", pero ha advertido a sus seguidores de que "nadie gana con las encuestas", por lo que ha instado a los salvadoreños a acudir masivamente a las urnas.

La posibilidad de que Bukele --al frente del Ejecutivo salvadoreño desde junio de 2019 y reelegido para un segundo periodo en junio de 2024-- aspire a un nuevo mandato deriva de la modificación de la Carta Magna aprobada en julio de 2025.

Dicha enmienda constitucional suprimió la celebración de una segunda vuelta, amplió la duración de la Presidencia de cinco a seis años y habilitó la reelección indefinida para los mandatarios en el cargo.